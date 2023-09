CPSP | Wong Sio Chak reconhece erro “inaceitável”

O secretário para a Segurança classificou como “inaceitável” a omissão pelo Corpo de Polícia de Segurança Pública (CPSP) do envolvimento de uma viatura da corporação num acidente de trânsito. A declaração foi feita ontem, durante a apresentação da criminalidade na primeira metade do ano. Na segunda-feira, uma carrinha do CPSP passou um sinal vermelho e bateu numa moto.

Na informação das autoridades sobre o acidente, o CPSP definia a sua carrinha como “uma viatura particular”. A versão foi desmentida horas mais tarde por um vídeo online, com imagens do acidente. Só depois, o CPSP confessou que se tratava de um dos seus veículos.

Wong Sio Chak indicou que o caso ia ser analisado, na tarde de ontem, numa reunião interna e que ia exigir melhorias a todos os envolvidos. O secretário defendeu ainda que os casos sérios têm de ser relatados rigorosamente, cumprido o direito à informação da população, e contribuindo para a estabilidade social.