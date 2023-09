Suicídio | Registados 47 casos no primeiro semestre

Macau registou 47 casos de suicídio no primeiro semestre deste ano, segundo dados divulgados ontem pelo gabinete do secretário para a Segurança. A maior incidência, com 12 casos, ocorreu nas pessoas dos 35 aos 44 anos, seguindo-se a faixa etária dos 45 aos 54 anos, com o registo de dez casos.

O relatório que contém os dados da criminalidade relativos ao primeiro semestre do ano mostra ainda que houve 120 tentativas de suicídio registadas pelas autoridades, com maior incidência nos jovens dos 15 aos 24 anos, com um total de 44 casos. Seguem-se 23 casos contabilizados na faixa etária dos 25 aos 34 anos, enquanto nos jovens dos 5 aos 14 anos houve 18 tentativas de suicídio.

Relativamente às violações, as autoridades registaram 20 casos nos primeiros seis meses do ano, um aumento anual de 42,9 por cento face a 2022, mas uma quebra de 13 por cento face ao primeiro semestre de 2019.

O relatório dá conta de que “quase 70 por cento dos suspeitos e das vítimas não eram residentes de Macau, sendo que alguns crimes ocorreram em quartos de hotel”, não se afastando a hipótese de “alguns dos casos terem ocorrido após relações sexuais consentidas”.

Quanto ao crime de abuso sexual de crianças totalizaram-se 18 casos, o que representa uma subida de um caso e de 5,9 por cento face a 2022.

No que diz respeito à violência doméstica, foram recebidas 71 queixas, sendo que apenas oito correspondiam, de facto, à prática desse crime. Trata-se do aumento de dois casos face a igual período de 2022.

Todos aqueles que estejam emocionalmente angustiados ou considerem que se encontram numa situação de desespero devem ligar para ligar para a Linha Aberta “Esperança de vida da Caritas” através do telefone n.º 28525222 de forma a obter serviços de aconselhamento emocional.