Jogo | Crimes aumentam, mas são menos de metade de 2019

Macau registou um aumento de 25,4 por cento de crimes face a 2022 graças ao fim das restrições covid-19, mas os números são ainda inferiores aos verificados antes da pandemia. Um dos crimes mais comuns foi a troca ilegal de dinheiro, mas a “situação de segurança é ainda estável”, garante o Governo

Dados divulgados ontem pelo gabinete do secretário para a Segurança, Wong Sio Chak, relativos ao primeiro semestre deste ano, revelam o aumento da criminalidade em termos anuais graças ao fim das restrições transfronteiriças impostas durante a pandemia.

Nos primeiros seis meses do ano, registaram-se 422 inquéritos criminais na sequência de delitos registados em casinos, um aumento de 224 processos em comparação com os 198 casos no mesmo período de 2022, o que representa uma subida de 113,1 por cento. No entanto, uma vez que no primeiro semestre de 2019 se registaram 968 inquéritos criminais, os dados da primeira metade deste ano ficaram apenas a 56,4 por cento dos níveis registados no período pré-pandemia.

As autoridades assumem, num documento que incide sobre a criminalidade associada aos casinos, que com a reabertura de fronteiras e o regresso do turismo em força “as actividades ilegais relacionadas registaram, inevitavelmente, um certo aumento”. A quebra registada na grande maioria dos crimes de jogo face a 2019 prova que “as medidas e os reforços anteriormente adoptados, focados na aplicação da lei pela polícia, alcançaram reconhecido êxito na redução das actividades ilegais associadas”, lê-se.

Assim, apesar do aumento da criminalidade na primeira metade de 2023, esta “é ainda menos de metade do número total de crimes relacionados com o jogo no mesmo período de 2019”, o que leva o Governo a concluir que “a actual situação de segurança é estável”.

O crime de burla em contexto de jogo foi o mais frequente, com 95 casos, mais 41 face ao primeiro semestre de 2022, o que representa um aumento de 75,9 por cento. No entanto, a quebra face a 2019 foi de 37,5 por cento.

O relatório dá conta que, dentro do cenário de burla, a troca ilegal de dinheiro para o jogo foi a actividade criminal mais comum. “As actividades de troca ilegal de dinheiro há muito que influenciam a situação de segurança nos casinos e as zonas periféricas, derivando, por vezes, em crimes graves, como burla, sequestro, ofensas corporais graves e homicídio.” Um dos exemplos descritos no relatório é o do homicídio ocorrido no início de Maio deste ano, em que a vítima se dedicava à troca ilegal de dinheiro.

A Polícia Judiciária conseguiu travar um total de 8.124 “burlões de troca de dinheiro”, o que constitui um aumento de 5.399 ocorrências face aos 2.725 interceptados no mesmo período de 2022, um aumento de 198,1 por cento. Foram ainda reportados dados de 488 “burlões de troca de dinheiro” à Direcção de Supervisão e Coordenação de Jogos (DICJ) para que estes sejam proibidos de entrar nos casinos do território.

As autoridades descrevem que a grande parte das pessoas interceptadas pela polícia são oriundas do Interior da China, deslocando-se “frequentemente a Macau disfarçados de turistas” para desenvolverem esta actividade. Desta forma, “a actividade de ‘troca ilegal’ [de dinheiro] aumentou em sintonia com a subida rápida e acentuada de turistas”.

Desemprego sem consequência

A criminalidade mais comum associada ao jogo incluiu ainda furtos, com 77 casos registados no primeiro semestre, um aumento de 492,3 por cento face a igual período de 2022, mas que constitui uma quebra de 19,8 por cento face ao primeiro semestre de 2019. Seguem-se situações de desobediência, como a violação da interdição de entrada nos casinos que totalizaram 56 casos, verificando-se um aumento de 38 casos e de 211,1 por cento em comparação com o período homólogo do ano anterior. Face ao primeiro semestre de 2019, o aumento foi de 19,1 por cento. Quanto ao crime de usura (agiotagem), totalizou 31 casos, representando um aumento de 11 casos e de 55%, em comparação com o mesmo período do ano anterior, e um decréscimo de 264 casos e de 89,5%, em comparação com o mesmo período do ano 2019.

O relatório divulgado pelo gabinete de Wong Sio Chak dá ainda conta que o panorama de desemprego registado em Macau não está associado ao aumento dos crimes de jogo, algo que “preocupava a sociedade”. Além disso, “não há actualmente sinais de que os funcionários do jogo se voltem para actividades criminosas devido ao desemprego”. No primeiro semestre “não se detectou qualquer movimento anómalo de sociedades secretas ou dos seus membros relacionado com o sector do jogo”, é apontado no documento.

Em termos gerais, a criminalidade aumentou, no primeiro semestre, 25,4 por cento, enquanto a criminalidade violenta subiu 47 por cento, com os maiores aumentos a registarem-se nos roubos (240 por cento) e sequestros (200 por cento).

“Acredita-se que esta mudança dos números registados [de 2022 para 2023] está relacionada com o aumento de turistas, com a recuperação económica e com o abrandamento da situação pandémica”, sublinhou Wong Sio Chak.

Por outro lado, o governante salientou que “nos últimos anos, tem-se registado uma tendência de aumento dos casos de burla nas telecomunicações e ‘online’, uma tendência que se explica, argumentou, “com a mudança do modo de vida das pessoas e a dependência crescente da internet”.