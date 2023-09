Saola | Pedida substituição rápida de árvores afectadas

Ng Chi Lung , membro do Conselho Consultivo de Serviços Comunitários das Ilhas, apelou às autoridades para plantarem novas árvores em Coloane, perto dos trilhos, tão depressa quanto possível. Foi desta forma que Ng abordou o impacto da passagem do tufão Saola.

Segundo o também presidente da Associação de Mútuo Auxílio dos Moradores de Hac Sa Chun, as medidas de protecção do Governo funcionaram bem, e as árvores na maior parte dos trilhos mostraram uma boa capacidade para resistir à velocidade do vento.

Porém, Ng admitiu que as árvores mais afectadas tiveram de ser removidas, e que se deve pensar em substituí-las por outras com maior capacidade para resistir ao impacto do vento. O dirigente associativo elogiou ainda o Executivo pela forma como os trilhos e parques naturais foram reabertos após o tufão, mas, em declarações ao Jornal Ou Mun, pediu à população cautela na utilização destas zonas.