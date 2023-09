Pac On | Arquivo pronto antes do esperado

A obra de construção do Edifício para Arquivo de Documentos Oficiais, no Lote O4 no Pac On, ficou concluída na segunda-feira, de acordo com um comunicado da Direcção dos Serviços de Obras Públicas.

Segundo a informação oficial, a obra foi concluída com 57 dias de antecedência relativamente ao prazo contratual, pelo que foi considerado que “superou o impacto provocado pela epidemia e pelas alterações ao projecto durante a execução da obra”. O edifício tem 13 pisos de altura e destina-se ao uso de armazenamento de arquivos.

No rés-do-chão dispõe de uma zona de carga e descarga de mercadorias, enquanto o piso 1, em cave, se destina ao parque de estacionamento. O Consórcio de Companhia de Decoração San Kei Ip, Limitada/Grupo de Construção de Xangai foi o responsável pela obra, que teve um custo de cerca de 330 milhões de patacas.