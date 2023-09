Tufão Saola | Autoridades alertam para cenário de alto risco

Com a possibilidade do tufão Saola passar a cerca de 70 quilómetros da cidade, os SMG alertaram para a possibilidade de se repetir um cenário de “desastre meteorológico” para o qual a população se deve preparar

As autoridades alertaram ontem a população para o risco de inundações e para o impacto dos ventos fortes do tufão Saola, que se aproxima do território. Os avisos foram deixados ontem, numa conferência de imprensa que contou com a presença de Ivan Leong, director dos Serviços Meteorológicos e Geofísicos (SMG), em que foram abordadas duas possibilidades.

No pior dos cenários, se o tufão seguir a linha da costa de Macau, sem tocar na terra, existe a possibilidade de ocorrerem graves inundações, sobretudo nas zonas baixas da cidade. “Nesse cenário, vai afectar muito Macau e pode ser perigoso (…) com um desastre meteorológico a poder ocorrer muito rapidamente”, afirmou Ivan Leong, director dos SMG.

No entanto, no segundo cenário, em que o tufão toca terra antes de seguir para Ocidente, “o sistema [do tufão] vai enfraquecer um pouco”, explicou Ivan Leong.

Todavia, a probabilidade de ocorrer o cenário mais grave é “relativamente alta”, alertaram as autoridades, porque se espera que o tufão passe a cerca de 70 quilómetros do território.

A dimensão do tufão é mais pequena do que grandes tufões que atingiram Macau nos últimos anos, principalmente em comparação com o tufão Mangkhut, mas a velocidade dos ventos no centro do sistema é mais elevada.

Número três hoje

Os SMG indicaram ainda que a probabilidade de emitir o alerta 3 durante o dia de hoje é “alta”, quando o tufão estiver a menos de 300 quilómetros do território. No que diz respeito a içar o sinal de tufão número 8, a probabilidade de ser içado entre a noite de hoje e a madrugada de amanhã é “relativamente alta”.

Ontem, o tufão severo Saola encontrava-se a pouco mais de 400 quilómetros de Macau, ao início da tarde, e a partir de hoje espera-se que a chuva e o vento se intensifiquem.

A escala de alerta de tempestades tropicais é formada pelos sinais 1, 3, 8, 9 e 10, cuja emissão depende da proximidade da tempestade e da intensidade do vento. Em Setembro de 2018, o tufão Mangkhut provocou 40 feridos e inundações graves no território. Um ano antes, o Hato, considerado o pior tufão em mais de 50 anos a atingir o território, causou 10 mortos e 240 feridos.