Macau Legend | Primeiro semestre com menos prejuízo

A Macau Legend Development registou um prejuízo de 182,5 milhões de dólares de Hong Kong (HKD) na primeira metade deste ano, resultado que apesar de negativo representa uma melhoria significativa face às perdas de 485,5 milhões de HKD registadas nos primeiros seis meses de 2022.

Num comunicado enviado à Bolsa de Valores de Hong Kong, o grupo empresarial informa que no primeiro semestre deste ano obteve uma receita de 420,2 milhões de HKD, que representou um decréscimo de 22,7 por cento em relação ao período homólogo anterior, quando a receita atingiu 543,8 milhões de HKD.

Tendo em conta os resultados antes de juros, impostos, depreciação e amortização (EBITDA, em inglês), o grupo registou uma margem de lucros de 103,8 milhões de HKD, voltando à tona depois de sucessivos resultados negativos.

As receitas totais do jogo do grupo diminuíram 49,2 por cento em relação ao ano anterior, para 228,2 milhões de HKD. A descida deveu-se principalmente à cessação dos serviços no Landmark Casino e à interrupção das operações das mesas VIP no Babylon Casino em Janeiro deste ano.

Porém, as receitas de jogo do mercado de massas do Legend Palace Casino e do Savan Legend Casino no Laos, registaram um notável aumento anual de 62,1 por cento para 163,0 milhões de HKD.

A Macau Legend Development é proprietária do complexo Macau Fisherman’s Wharf e explorou casinos satélite no Babylon, Landmark e Legend Palace. Embora continue a explorar o casino Legend Palace sob a concessão da SJM Resorts, o grupo diminuiu o escopo da exploração de mesas de jogo com a interrupção da actividade de dois outros casinos-satélite.