Transportes | Satisfação com novo serviço para aeroporto de HK

No primeiro dia de operações do autocarro directo entre a fronteira da Ponte Hong Kong-Zhuhai-Macau e o Aeroporto Internacional de Hong Kong, a empresa responsável pelo serviço mostrou-se satisfeita com os resultados.

Em declarações ao Jornal Ou Mun, Chan Man Iok, o director geral adjunto da Empresa de Serviços de Transporte de Passageiros do Aeroporto de Hong Kong (Macau), apontou que se registou procura nas duas regiões, com um autocarro de cada lado a partir com cerca de 20 passageiros.

O administrador admitiu ainda que na maior parte das situações os autocarros tinham menos de 10 indivíduos ou iam vazios, porém a empresa acredita que com uma maior promoção do serviço haverá mais procura. Chan Man Iok indicou ainda que a tendência para a compra de bilhetes tem registado um aumento.

Por seu turno, o presidente da Associação de Indústria, Andy Wu, afirmou ao Jornal Ou Mun, que espera que a empresa responsável pelo serviço possa reduzir o tempo de check-in para embarcar no autocarro. Os clientes que viajam para o aeroporto precisam de chegar uma hora e meia antes da partida do autocarro, para tratar das formalidades. Wu afirmou esperar que este tempo possa ser reduzido.

O serviço lançado na quarta-feira permite viajar de autocarro para o Aeroporto de Hong Kong pela nova ponte, com o check-in da bagagem, a ser feito em Macau. O serviço só está disponível para quem viajar com as companhias Cathay Pacific, HK Express, e Greater Bay Airlines.