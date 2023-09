Arte Macau 2023 | UM acolhe exposição de arte dos estudantes do ensino superior

A Universidade de Macau (UM) acolhe até 5 de Novembro a “Exposição de Arte de Instituições de Ensino Superior”, mostra integrada na “Arte Macau: Bienal Internacional de Arte de Macau 2023”, organizada pelo Instituto Cultural (IC) e pela Direcção dos Serviços de Educação e Desenvolvimento da Juventude (DSEDJ).

Participam nesta mostra os alunos de belas-artes de academias do Interior da China e quatro instituições de ensino superior de Macau, designadamente a Academia Central de Belas-Artes, a Academia de Artes da China, o Instituto de Belas-Artes de Sichuan, a Academia de Belas-Artes de Guangzhou, a UM, a Universidade de Ciência e Tecnologia de Macau, a Universidade Politécnica de Macau e a Universidade de São José.

Segundo um comunicado do IC, a mostra “visa fomentar um ambiente criativo para os jovens locais e estimular o intercâmbio artístico a nível universitário, injectando novos ímpetos criativos no desenvolvimento da Bienal Internacional de Arte de Macau”. Poderão ser vistas 24 peças ou conjuntos de trabalhos “inovadores e de qualidade”, que suscitam “a partir de perspectivas artísticas peculiares, reflexões sobre as tradições religiosas e a história da ciência e tecnologia, demonstrando o acentuado espírito explorador dos jovens artistas”.

Inaugurada na sexta-feira, a exposição pode ser visitada no Museu de Arte da UM e na Biblioteca Wu Yee Sun da UM.

A “Arte Macau 2023”, inclui 30 exposições de arte divididas em oito secções, apresentando, por toda a cidade, obras-primas modernas e contemporâneas, da autoria de mais de 200 artistas provenientes de mais de 20 países e regiões.