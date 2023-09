Festival da Lua | Operadoras de jogo festejam com arte e criatividade

Setembro é o mês da celebração do Festival da Lua, ou do Meio Outono, coincidente com o aniversário de implementação da República Popular da China no início de Outubro. A pensar na efeméride muito própria da comunidade chinesa, as operadoras de jogo promovem uma série de actividades que incluem exposições de lanternas criadas por artistas de renome, instalações e eventos em família

Este ano o feriado relativo ao dia seguinte ao Chong Chao (Bolo Lunar) marca-se no calendário a 30 de Setembro, celebrando-se o chamado Festival da Lua, em que é habitual criarem-se lanternas artesanais com os mais diversos formatos e comer bolos lunares. Segue-se, nos dias seguintes, a semana dourada que marca mais um aniversário da implementação da República Popular da China.

A pensar nestas datas festivas tão importantes para a comunidade chinesa, as operadoras de jogo organizam vários eventos comemorativos. A Sociedade de Jogos de Macau (SJM) promove “Esplendor da Lua – Festival das Lanternas da SJM”, um evento organizado em parceria com a Sociedade de Artistas de Macau que apresenta “criações vibrantes de lanternas que destacam as tradições culturais chinesas” do território, com a assinatura “dos artistas mais talentosos da Ásia”.

Assim, a exposição decorre entre os dias 21 de Setembro e 10 de Novembro no Grand Lisboa Palace, no Cotai, e também no hotel Grand Lisboa. Foram convidados artistas asiáticos de renome como Rukkit, conhecido artista de arte urbana tailandês; ANTZ, também artista de arte urbana oriundo de Singapura, RUOB, vindo da China, e ainda Rainbo Peng, natural de Hong Kong.

A SJM convidou ainda artistas locais, nomeadamente a ilustradora Yolanda Kog; a artista multimédia Hera Ieong; o escultor Carlo Lio, conhecido pelos seus trabalhos em pedra; o pintor Wing Pun e o artista de escultura Yanlas Sou.

Poderão ser vistas 11 lanternas que expressam o estilo individual de cada artista, além de que a SJM organiza também diversos workshops para pais e filhos com os artistas participantes no evento.

Uma “superlua”

Também a Galaxy se associa a estas celebrações promovendo, em parceria com a Associação de Design de Macau, o “Festival de Arte de Lanternas da Galaxy”, com diversos eventos organizados a partir desta sexta-feira, dia 8, e até 31 de Outubro.

O festival inclui um concurso de design de lanternas destinado a jovens universitários e designers das cidades da Grande Baía, sendo os trabalhos expostos no empreendimento Galaxy Macau entre sexta-feira, dia 8, e 31 de Outubro.

O festival integra ainda a mostra de uma colecção de lanternas digitais da autoria de quatro designers bem conhecidos da China, Macau e Singapura. Estes “expressam a sua criatividade através da fusão de desenhos de lanternas tradicionais chinesas com a tecnologia de projecção de luz”, com recurso a uma parede com luzes LED que inclui “uma série contínua de obras de arte digitais”.

Uma das atracções especiais desta quadra festiva apresenta-se entre os dias 24 de Setembro e 8 de Outubro. Trata-se da instalação de uma “Superlua” gigante com seis metros de altura no empreendimento da Galaxy no Cotai, na zona conhecida como “The Lawn”. Segundo um comunicado da operadora, a instalação proporciona a quem a vê uma “experiência imersiva”. Destaque ainda para a realização de piqueniques ar livre em família, espectáculos e desfiles no mesmo local entre as 18h e as 23h nos dias 29 e 30 de Setembro, respectivamente, na véspera e no dia feriado do Festival da Lua ou do Meio Outono.

Design a rodos

A operadora associa-se ainda à organização da Semana do Design de Macau 2023, que se realiza entre os dias 11 e 24 de Setembro na Praça Oriental do empreendimento no Cotai. O evento junta 50 entidades e associações de design de Macau, Singapura e Japão, com a exibição de cerca de 80 trabalhos.

O empreendimento Broadway, também no Cotai, acolhe ainda o Festival de Gastronomia e Artesanato, que decorre entre 28 de Setembro e 8 de Outubro das 14h às 22h, onde se promove um “paraíso gastronómico” com ofertas e eventos que levarão os visitantes de regresso aos anos 50. Na rua cheia de bares e restaurantes decorrerão ainda diversas actividades dignas de serem registadas nas redes sociais com as melhores imagens, além de que as pequenas e médias empresas locais terão a oportunidade de mostrar os seus produtos.

As atracções especiais incluem a primeira Superlua de seis metros em Macau e o Festival de Comida e Artesanato da Broadway, juntamente com uma série de ofertas de F&B e de retalho temáticas do meio do Outono, e novas aberturas proporcionarão aos habitantes locais e aos turistas de todo o mundo uma experiência festiva a não perder.