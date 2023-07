Arte Macau | “Virtualmente Versalhes” no Lisboa Palace a partir de domingo

A nova exposição promovida pela Sociedade de Jogos de Macau, e inserida no cartaz da bienal “Arte Macau 2023”, pretende mostrar todos os recantos do mundialmente famoso Palácio de Versalhes, situado nos arredores de Paris. Com recurso à realidade virtual e projecções digitais, será possível visitar Versalhes a partir do Cotai

Conhecer de perto os recantos do Palácio de Versalhes sem sair de Macau torna-se uma realidade a partir deste domingo. Versalhes, que foi a casa dos reis de França durante séculos e perdura hoje como um monumento-símbolo do período do antigo regime, que vigorou até à Revolução Francesa, é conhecido pelo luxo dos seus interiores e pelos enormes jardins que acolhiam festas e passeios da realeza. Com “Virtualmente Versalhes, mostra inserida na iniciativa “Arte Macau: Bienal Internacional de Arte de Macau 2023”, será possível ao público conhecer de perto este monumento com recurso à realidade virtual e projecções digitais de 360 graus.

A exposição coincide com o segundo aniversário da abertura do Grand Lisboa Palace e inclui ainda a realização de jogos interactivos com realidade aumentada, “espectáculos especiais, workshops criativos e experiências de compras e refeições”, aponta a SJM, em comunicado.

Esta é uma exposição “que se distingue das anteriores”, apresentando também uma galeria dedicada ao trabalho do falecido estilista Karl Lagerfeld, projectando imagens que ele captou do Palácio de Versalhes. Assim, “os visitantes terão a oportunidade de explorar a inspiração criativa do lendário designer, desfrutando de uma extraordinária viagem imersiva”, destaca ainda a operadora de jogo.

“Virtualmente Versalhes” pode ser vista até ao dia 15 de Outubro em várias zonas do empreendimento Grand Lisboa Palace, nomeadamente o primeiro piso e a loja de presentes, entre outros, sem esquecer o átrio do hotel Grand Lisboa, situado na península. O preço do bilhete para esta experiência visual e tecnológica é de 138 patacas.

O resort disponibiliza ainda para os hóspedes uma série de pacotes temáticos de restauração e entretenimento, como é o caso do menu especial “Chá do Palácio de Versalhes”, que pode ser consumido no “The Book Lounge”, zona de bar no hotel Karl Lagerfeld, no Grand Lisboa Palace.

Tesouros e surpresas

Por sua vez, entre domingo e 15 de Outubro, os artistas “Rabbids at Versailhes” vão levar os hóspedes a desfrutar de uma experiência de entretenimento com recurso à realidade aumentada no Jardim Secreto. Assim, “com os Rabbids como companhia, os hóspedes poderão procurar tesouros e descobrir surpresas, tendo uma experiência cultural divertida no jardim” com recurso a um código QR. Desta forma, entre os meses de Julho e Agosto o Grand Lisboa Palace, nos seus mais diversos recantos, “ganhará vida com desfiles, bailarinos, artistas, violinistas e quartetos de cordas” que levarão os hóspedes a embrenhar-se num “cativante Carnaval de rua”.

A Praia Grande de Konstantin

Além de trazer um pouco de Versalhes a Macau, a SJM apostou também nos artistas locais, convidando o reputado pintor Konstantin Bessmertny, radicado em Macau há várias décadas, para expor a pintura “Praia Grande I”, que retrata, na sua forma criativa mais característica, esta zona bem conhecida do centro de Macau.

Este quadro pode ser visto no Art Space, no Centro Cultural de Macau, entre esta sexta-feira e 29 de Outubro, inserindo-se na secção “Exposição por Convite de Artistas Locais” da bienal, onde participam mais cinco artistas de Macau, nomeadamente Ung Vai Meng, Lampo Leong, Chan Hin Io, Bunny Lai Sut Weng e Eric Fok Hoi Seng. Todos eles foram convidados a criar novas obras sobre o tema central da bienal deste ano, que é “A Estatística da Fortuna”.

Estes trabalhos apresentam, segundo uma nota oficial da bienal, “reflexões variadas”, focando-se “em como a ciência e a religião construíram em conjunto a civilização actual”. Há ainda artistas que desvendam, nos seus trabalhos criativos, “o próspero comércio” que sempre se fez entre a China e o Ocidente, existindo também obras que “questionam os riscos do desenvolvimento tecnológico devido ao actual excesso de confiança naquilo que é racional”, entre outros temas.

Além da SJM, este segmento da bienal é organizado pela Direcção dos Serviços de Turismo, e restantes operadoras de jogo, como é o caso da Galaxy, Melco, Sands China e a Wynn.