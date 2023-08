Alimentação | Ho Iat Seng reuniu com associação de Singapura

O Chefe do Executivo recebeu ontem na sede do Governo o presidente da Singapore Food Manufacturers’ Association, David Tan Lye Hock, com quem trocou “impressões sobre o impulso da cooperação comercial e industrial entre Macau e Singapura, e a exploração nos mercados do Interior da China e ultramarinos”.

Ho Iat Seng apontou ao responsável que “Macau dispõe de instalações completas nos espaços de convenções e exposições e no sector hoteleiro, incentivando as empresas de Singapura a aproveitar as oportunidades do desenvolvimento da Zona de Cooperação Aprofundada entre Guangdong e Macau em Hengqin”.

Já o presidente da Singapore Food Manufacturers’ Association, David Tan Lye Hock, salientou que os produtos alimentares de Macau são atraentes para consumidores estrangeiros, enaltecendo os resultados positivos da participação de várias empresas de Macau na “Singapore Food Expo 2023”.

O dirigente associativo mostrou-se esperançado nas possibilidades de reforço da cooperação no âmbito de produção alimentar, expansão da indústria alimentar dos dois territórios e impulso do intercâmbio económico e comercial.

David Tan Lye Hock sugeriu ainda que as empresas de Macau usem Singapura como plataforma para explorar o mercado do Sudeste Asiático.