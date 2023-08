Inflação | Taxa sobe 0,78%, a vigésima subida mensal consecutiva

A taxa de inflação em Macau voltou a subir em Julho pelo vigésimo mês consecutivo, num ciclo que começou em Dezembro de 2021, depois de três trimestres de deflação provocada pela paralisia económica resultante do combate à pandemia.

Segundo os dados avançados pela Direcção dos Serviços de Estatística e Censos (DSEC), o índice de preços no consumidor cresceu em Julho 0,78 por cento, face ao mesmo mês do ano passado. Em relação a Junho deste ano, a inflação 0,06 por cento no mês em análise.

A DSEC refere que o crescimento foi “impulsionado, principalmente, pela ascensão dos preços das refeições adquiridas fora de casa, excursões, quartos de hotéis, vestuário” e pelo aumento das propinas escolares. No pólo oposto, a DSEC destaca a diminuição das rendas de casa e a redução dos preços dos bilhetes de avião, que “compensaram parte do crescimento do índice de preços”.