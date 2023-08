Táxis pretos | Associação desenvolve aplicação para marcações

A Associação de Mútuo de Condutores de Táxi de Macau está a desenvolver uma aplicação de telemóvel para marcações de táxis de cor preta, cujo lançamento deverá acontecer ainda este ano.

Segundo o jornal Ou Mun, o presidente da associação, Tony Kuok, adiantou que a aplicação está ainda em fase de testes, precisando de ser melhorada. Prevê-se ainda que o serviço seja gratuito numa fase inicial, cobrando-se depois uma pequena taxa de marcação aos clientes. Tony Kuok lembrou que, actualmente, existem cerca de 1,3 mil táxis de cor preta a operar em Macau e que a futura aplicação será conveniente tanto para residentes como para turistas, pois, além de servir para chamar uma viatura, terá informação sobre o tempo que esta demora a chegar ao destino e outros dados do veículo e condutor. O responsável acredita ainda que o uso da aplicação poderá levar a um aumento das receitas dos táxis. Desta forma, Tony Kuok considera que as autoridades não precisam de implementar uma legislação específica sobre as plataformas digitais de marcação de veículos, devendo o Governo emitir apenas mais 200 licenças de táxis que podem depois corresponder às plataformas online.

Já o presidente da Associação dos Comerciantes e Operários de Automóveis de Macau, Leng Sai Wai, sugeriu que seja incluído, no sistema central dos táxis, o serviço de marcação e pedido de viaturas, para que se aproveitem os recursos já existentes e se resolva o problema das dificuldades em apanhar um táxi.