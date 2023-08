Energia | Governo admite proibir veículos a gasolina

Apesar de não ter um calendário, o Governo admite proibir os veículos a gasolina no território. A informação consta do parecer da Comissão de Acompanhamento para os Assuntos da Administração Pública, que analisou a “política da RAEM sobre a promoção da utilização de veículos movidos a novas energias”.

A questão foi suscitada por alguns deputados, não identificados, que se mostraram preocupados com a possibilidade de os veículos clássicos também ficarem proibidos de circular na RAEM. Contudo, os representantes do Executivo admitiram à comissão prestar atenção ao assunto: “No futuro, ao lançar-se o calendário referente à proibição da circulação dos veículos movidos a gasolina, a questão relativa aos veículos antigos, será, com certeza, tida em consideração”, pode ler-se no parecer.

No encontro com os legisladores, o Governo anunciou ainda estar a preparar “a elaboração de um regulamento administrativo para regular a circulação e a utilização de veículos antigos”. Actualmente, estes veículos clássicos podem circular nas vias públicas, desde que passem as inspecções anuais.

Sobre o futuro regulamento, os deputados vincaram a necessidade de ser feita uma auscultação pública que oiça não só os cidadãos, mas também as associações. Os deputados defenderam ainda que o regulamento seja “publicado e implementado com a maior brevidade possível”.