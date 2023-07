Artes | Bienal arranca na quinta-feira com explicações do curador

A Bienal Internacional de Arte de Macau 2023 será inaugurada na sexta-feira, mas no dia anterior o curador irá explicar o conceito central desta edição, na primeira de três palestras. Qiu Zhijie, vice-director da Academia Central de Belas-Artes, volta a assumir o leme da curadoria da Arte Macau, com um tema centrado no conflito entre ciência e religião

Com a cerimónia de inauguração da “Arte Macau: Bienal Internacional de Arte de Macau 2023” marcada para próxima sexta-feira no Museu de Arte de Macau, o Instituto Cultural (IC) irá servir uns aperitivos introdutórios ao “mega-evento cultural e artístico internacional da cidade”.

Assim sendo, a começar na quinta-feira e com extensão para duas sessões no sábado, Qiu Zhijie, “artista de renome e vice-director da Academia Central de Belas-Artes”, que voltou a ser convidado para o cargo de curador principal desta edição do evento Arte Macau 2023, irá apresentar três palestras no Auditório do Museu, sito no 1.º piso do MAM.

Além do convite à reflexão sobre o tema central da edição deste ano da Bienal Internacional de Macau, as palestras têm como “intuito de apresentar aos visitantes, de forma profunda, a lógica da curadoria, bem como as novas tendências do panorama artístico internacional”.

A partir do tema “A Estatística da Fortuna”, o curador propõe através da criação artística uma cuidada análise “às expectativas e preocupações derivadas do desenvolvimento da ciência e tecnologia”, e exploração “dos embates e interacções entre ciência e religião”. Esta dicotomia entre dois aspectos centrais à existência humana e à procura de conhecimento e do divino estará no epicentro da palestra “Religião e Ciência – A Curadoria da Bienal Internacional de Arte de Macau”, que se realiza na próxima quinta-feira, às 19h, no Auditório do Museu, no MAM.

Nesta sessão, Qiu Zhijie “irá partilhar com o público a lógica subjacente à curadoria desta edição da “Arte Macau”, realçando várias obras de arte que exploram as tradições religiosas a partir de novos pontos de vista e que examinam a história da tecnologia a partir de perspectivas culturais profundas, explorando assim a correlação e a contradição entre ciência e religião”. O IC indicou ontem que a palestra será realizada em mandarim, sem tradução.

Interpenetração cultural

No sábado, Qiu Zhijie irá presidir a duas tertúlias intituladas “Conversas com Artistas”, com as sessões marcadas para as 14h e as 16h, no Auditório do Museu, no MAM. Para estas conversas foram convidados artistas locais, artistas portugueses e artistas do Sudeste Asiático, para abordar a relação entre a arte contemporânea e a cultura.

A primeira Conversa tem como tema “Encontro entre Macau e Portugal — A Direcção Criativa da Interpenetração Cultural Chinesa e Portuguesa”, contando com a participação de vários artistas, nomeadamente, Carlos Marreiros e Konstantin Bessmertny, de Macau, e Fábio Colaço, Catarina Mil-Homens, Helena Mendes Pereira e Mafalda Santos, de Portugal.

Enquanto a segunda Conversa, intitulada “Um Sonho Tropical – Debate sobre Arte Contemporânea do Sudeste Asiático”, conta com a presença de artistas, como Ming Wong, da Singapura, Heri Dono, da Indonésia, e Khvay Samnang, do Camboja. Estas sessões serão realizadas em inglês, com interpretação simultânea em mandarim.

As inscrições para as palestras encerraram ontem, o mesmo dia em que a informação foi divulgada em português e inglês.

Criar a sorte

A Arte Macau 2023 divide-se em oito secções. 30 exposições de arte serão apresentadas por toda a cidade para exibir obras-primas modernas e contemporâneas da autoria de mais de 200 artistas entusiásticos e representativos de mais de 20 países e regiões.

O fim condutor da grande oferta cultural será a intersecção entre ciência e espiritualidade, ponto fulcral o tema “A Estatística da Fortuna”.

Qiu Zhijie começa por explicar que a dicotomia entre ciência e religião em Macau teve um marco essencial no final do século XVI, quando o missionário jesuíta italiano Matteo Ricci chegou a Macau em 1582, constituindo um marco na história das trocas culturais entre a China e o Ocidente.

Na China, Ricci colaborou com Li Zhizao e outros para desenhar o Kunyu wanguo quantu (Mapa Geográfico Completo de Dez Mil Países) e dedicou-o ao Imperador Wanli, da Dinastia Ming. Também colaborou com Xu Guangqi para traduzir parte dos Elementos de Geometria, de Euclides, iniciando assim o processo de disseminação do conhecimento científico ocidental moderno na China imperial. E sendo Matteo Ricci um missionário jesuíta, sabe-se que a ciência veio junto com a religião, destacou o curador-principal da Bienal Internacional de Arte de Macau.

Tendo em conta este contexto histórico, Qiu Zhijie destaca a singular posição geográfica de Macau que colocou o território “na vanguarda dos intercâmbios globais de conhecimentos, crenças religiosas e costumes, onde se misturam budismo, taoísmo, crença em A-Má e catolicismo europeu.