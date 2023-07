Novo Bairro de Macau | Quatro mil fracções à venda em Setembro

As obras de construção do Novo Bairro de Macau têm conclusão prevista para o próximo mês e em Setembro deverão ser colocados à venda os primeiros apartamentos do complexo habitacional situado em Hengqin, indicou ontem o responsável do projecto da Macau Renovação Urbana, Chan Ion Kei, no programa Fórum Macau do canal chinês da Rádio Macau.

Numa primeira fase, serão colocadas à venda 4.000 fracções, assim que estiverem concluídas as formalidades para registar a venda dos imóveis no Interior da China, ao mesmo tempo que a Macau Renovação Urbana negoceia com bancos dos dois lados da fronteira para agilizar a oferta de créditos hipotecários para a aquisição de propriedades no Novo Bairro de Macau.

Para adquirir um apartamento, os compradores são obrigados a pagar uma entrada equivalente a 30 por cento do valor da propriedade.

Recorde-se que cerca de 80 por cento dos apartamentos do projectos são da tipologia T2, com áreas de 88 metros quadrados, com as restantes fracções a pertencerem à classe T3, com 118 metros quadrados.

Os compradores têm de respeitar alguns requisitos obrigatórios, como serem residentes de Macau, com mais de 18 anos de idade, que não sejam proprietários de mais de uma fracção em Macau. Os compradores não podem ser proprietários de casas em Zhuhai.