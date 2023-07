Jogo VIP | Receitas sobem para 12,2 mil milhões de patacas

Os dados mais recentes revelados pela Direcção de Inspecção e Coordenação de Jogo mostram que o segmento VIP está em recuperação. Entre o primeiro e o segundo trimestre, os casinos encaixaram mais 3,6 mil milhões de patacas

No segundo trimestre do ano, as receitas do jogo VIP subiram para 12,2 mil milhões de patacas, de acordo com a informação disponibilizada pela Direcção de Inspecção e Coordenação de Jogo (DICJ).

Em comparação com o segundo trimestre do ano passado, quando ainda vigoravam algumas das medidas mais restritivas da política de zero casos covid-19, registou-se um crescimento de 10,2 mil milhões de patacas. Entre Abril e Junho de 2022, as receitas do jogo VIP, medidas pelo indicador do jogo bacará VIP, não tinham ido além dos 2 mil milhões de patacas.

O segundo trimestre do corrente ano reflecte igualmente uma tendência positiva em comparação com o período entre Janeiro e Março. Nos primeiros três meses do ano, que incluem a altura do Ano Novo Chinês, época alta para o jogo, as receitas VIP tinham sido de 8,6 mil milhões de patacas. Na comparação, o segundo trimestre significa um crescimento das receitas com o jogo VIP de 3,6 mil milhões de patacas.

Quando os números deste ano são comparados com o segundo trimestre de 2019, o último ano antes da pandemia, a diferença ainda é significativa, uma vez que nessa altura o jogo VIP gerava receitas de 34,6 mil milhões. Os números actuais estão assim a um nível de 35 por cento do pré-pandemia.



Massas como suporte

Com um total de receitas brutas de jogo de 45,5 mil milhões de patacas, também o desempenho do mercado de massas apresentou melhorias bastante significativas.

Entre Abril e Junho, o mercado de massas gerou 30,7 mil milhões de patacas em receitas, das quais 26,7 mil milhões geradas pelo bacará. Os restantes jogos como a roleta, black Jack, cussec, entre outros, contribuíram com 4 mil milhões de patacas. Por sua vez, as máquinas de jogo, conhecidas como slot machines, arrecadaram 2,6 mil milhões de patacas.

Ao nível do jogo de massas as receitas estão mais próximas dos valores pré-pandemia. No segundo trimestre de 2019, as receitas tinham sido de 32,5 mil milhões de patacas, registando-se uma diferença de 1,8 mil milhões de patacas. Nessa altura, o registo das receitas das slot machines tinha sido de 3,8 mil milhões de patacas.

Desde Janeiro até Julho, o total das receitas do jogo foi de 80,1 mil milhões de patacas, o que significou um aumento de 205,1 por cento, em comparação com 2022, quando as receitas até Julho tinham sido de 26,3 mil milhões de patacas.