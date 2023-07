China e UE em diálogo sobre meio ambiente e clima

O quarto diálogo de alto nível sobre o meio ambiente e o clima entre a China e a União Europeia realizou-se esta terça-feira, em Pequim, com ambas as partes a concordarem em aprofundar a cooperação e em desempenhar um papel de liderança na política ambiental e climática global.

O diálogo foi levado a cabo pelo vice-primeiro-ministro chinês, Ding Xuexiang, e o vice-presidente executivo da Comissão Europeia, Frans Timmermans, indica o Diário do Povo.

Ding, também membro do Comité Permanente doBureau Político do Comitê Central do Partido Comunista da China, disse que os dois lados devem implementar o importante consenso alcançado pelos líderes de ambos os lados, promover a cooperação China-UE sobre meio ambiente e clima para alcançar mais resultados e dar maiores contribuições para o desenvolvimento sustentável global.

Ding destacou que a China atribui grande importância à protecção ecológica e ambiental e às mudanças climáticas, promove inabalavelmente o desenvolvimento verde e de baixo carbono e embarcou numa série de medidas importantes para garantir a realização das metas de pico de carbono e neutralidade de carbono dentro do cronograma.

“A China está pronta para trabalhar com a UE para fazer melhor uso do diálogo sobre ambiente e clima, construir consensos, aumentar a confiança mútua, enriquecer e expandir a cooperação e abrir mais espaço para o desenvolvimento das relações China-UE”, disse Ding, acrescentando que as duas partes devem explorar o potencial de cooperação em energias renováveis, tecnologias verdes e de baixo carbono, mercados de carbono, resposta às mudanças climáticas e proteção ecológica e ambiental.

Dar as mãos

As duas partes devem avançar conjuntamente no processo multilateral sobre ambiente e clima, praticar um verdadeiro multilateralismo, trabalhar para o sucesso da 28.ª sessão da Conferência das Partes da Convenção-Quadro das Nações Unidas sobre Mudança Climática, implementar os resultados da COP15 e dar as mãos na construção de uma comunidade para todas as formas de vida na Terra, disse Ding.

Timmermans afirmou que a UE e a China desempenharam um papel importante na resposta global à mudança climática. A UE está disposta a aprofundar a cooperação com a China na abordagem da mudança climática, da economia circular, da protecção da biodiversidade e de outros domínios.