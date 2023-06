Operadoras do Jogo procuram elevar receitas VIP com junkets

As concessionárias de jogo de Macau e junkets estão em negociação com o objectivo de potenciar as receitas das salas VIP. A redução das licenças atribuídas a promotores de jogo em 2023 e a obrigação legal de apenas estarem ligados a uma concessionária coloca os junkets que “sobreviveram” à crise numa posição vantajosa

“Muitos junkets estão a aguardar e observar os mercados antes de voltarem a contactar os seus clientes. Esperam que os casinos lhes ofereçam mais benefícios, uma vez que já não podem escolher livremente levar os clientes a qualquer casino do território. Assim sendo, aguardam as melhores ofertas, como suites de hotel e viagens grátis”, afirmou Nelson Kot, presidente da Associação de Estudos Sintético Social de Macau.

Em declarações ao Asia Gaming Brief, o ex-candidato a deputado afirmou ter informações de que as concessionárias de jogo têm procurado activamente os junkets com o objectivo de promover o crescimento das receitas do segmento VIP.

Recorde-se que o Governo reviu a legislação que regula o sector, obrigando cada promotor de jogo a apenas trabalhar como uma concessionária. Esta limitação faz com que os junkets registados para operar no território procurem as melhores condições para voltar a activar as suas listas de clientes.

Entretanto, o sector das apostas VIP começa a mostrar sinais de recuperação, com os dados da Direcção de Inspecção e Coordenação de Jogos a revelarem que no primeiro trimestre do ano as receitas do baccarat VIP chegaram a 8,56 mil milhões de patacas, representando quase um quarto das receitas globais da indústria.

Face a este cenário, Nelson Kot entende que “nenhuma operadora de jogo está disposta a desistir do segmento VIP, apesar das crescentes restrições impostas aos junkets com a nova legislação”.

Céus azuis

Com as apostas nas salas VIP a serem consideravelmente superiores ao segmento de massas, as carteiras de clientes que alimentam este segmento continuam a ser apelativas aos casinos locais. Como tal, Nelson Kot entende que o número de junkets registados em Macau pode voltar a aumentar.

De acordo com fontes do sector, citadas pelo Asia Gaming Brief, a Sands foi a concessionária que contratou mais junkets.

O presidente da Associação para o Jogo Responsável de Macau, Billy Song, indicou que um dos focos do mercado VIP será as zonas de jogo exclusivas para apostadores estrangeiros, com atractivas isenções fiscais.

Seguindo a tendência, a Galaxy abriu há pouco mais de uma semana o Yinzuan Club, um espaço de jogo VIP, composto por oito salas privadas. Para aceder ao Yinzuan Club, um apostador tem de trocar, pelo menos, 1 milhão de dólares de Hong Kong em fichas, com as apostas mínimas situadas em 3.000 dólares de Hong Kong.