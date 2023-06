Exposições, feira e actuações ao vivo marcam inauguração dos estaleiros de Lai Chi Vun

Amanhã, ao final da tarde, realiza-se a cerimónia de inauguração dos Estaleiros Navais de Lai Chi Vun – Lotes X11 a X15. Após um longo processo, marcado por avanços, recuos e degradação, Coloane ganha um novo espaço. A revitalização dos estaleiros será celebrada com exposições temáticas, uma feira, actuações por artistas residentes e workshops

Amanhã, às 18h30, é inaugurado o espaço revitalizado e restaurado dos Estaleiros Navais de Lai Chi Vun – Lotes X11 a X15, culminando um processo conturbado até que o lugar, que esteve ao abandono durante décadas, fosse devolvido ao imaginário cultural da cidade.

O Instituto Cultural (IC) preparou uma série de actividades para marcar a inauguração do novo espaço, “estando prevista a realização de exposições temáticas, uma feira, actuações por artistas residentes e workshops”.

Os eventos que vão devolver a vida ao local têm como fim “dar a conhecer o contexto histórico e cultural dos Estaleiros Navais de Lai Chi Vun, criar um marco cultural emblemático nas Ilhas, promover o desenvolvimento dos bairros comunitários e do turismo cultural e diversificar o leque de experiências culturais da cidade”.

Tendo em conta que os estaleiros são “bens imóveis classificados de Macau”, o IC organizou a exposição “Memórias do Passado – História da Povoação de Lai Chi Vun”, com vista a dar a conhecer ao público o contexto histórico e cultural dos Estaleiros Navais de Lai Chi Vun e da Vila de Lai Chi Vun.

A exposição abrange três secções: “Histórias Transportadas Pelos Navios”, “Prática de Artes e Técnicas dos Construtores Navais” e “Memórias Embarcadas por Gerações”. O público poderá conhecer os costumes da população local e as transformações que foram ocorrendo em Lai Chi Vun ao longo dos tempos.

Durante o próximo fim-de-semana, e todos os sábados a partir de 1 de Julho, às 15h e 16h, serão disponibilizadas visitas guiadas à exposição em cantonense e mandarim.

Ruas aos artistas

A zona dos estaleiros será palco de uma feira especial com 15 stands onde serão expostas e comercializadas lembranças com particularidades culturais de Coloane, artigos originais e petiscos típicos. As feiras, que o IC espera poderem alargar o leque de experiências culturais, turísticas e recreativas de residentes e visitantes, vão-se realizar de sexta-feira a domingo, e nos feriados, das 15h às 19h.

A actuação ao vivo de artistas de rua será outro dos chamarizes para atrair e entreter o público. A ideia é “criar uma aura cultural e a promover uma maior diversificação da ecologia cultural e artística na zona, e na esperança de atrair a atenção de artistas de rua de qualidade, tanto da China como do exterior, e de promover aqui o seu estabelecimento como artistas residentes”.

Para que o público “possa pintar livremente e expressar assim a sua criatividade”, serão disponibilizadas tintas e ferramentas numa zona de improvisação e experimentação artística junto aos estaleiros, todos os sábados, domingos e feriados, das 15h às 19h.

Frota de autocarros

O Governo irá disponibilizar amanhã transportes gratuitos para “facilitar a deslocação dos residentes e visitantes aos Estaleiros Navais de Lai Chi Vun para assistir à cerimónia de inauguração”. Os autocarros partem da Rua do Dr. Pedro José Lobo, em Macau, às 17h, e do Edifício Nova City, Blocos 9-11, na Taipa, às 17h15.

O serviço de autocarros grátis será mantido também aos fins-de-semana. Entre domingo e 31 de Julho, será facultado transporte para os Lai Chi Vun nos mesmos locais, com as partidas da Rua do Dr. Pedro José Lobo, às 14h e da Nova City, na Taipa, às 14h30. O Governo assegura também a viagem de regresso.