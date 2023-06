Violência doméstica | Polícia Judiciária detém suspeito

Um homem foi detido por agentes da Polícia Judiciária (PJ) por suspeita da prática do crime de violência doméstica. Segundo o jornal Ou Mun, a polícia recebeu uma queixa da vítima esta segunda-feira, tendo esta dito que o marido, um taxista de 48 anos, a ameaçou de morte, tendo encostado uma faca ao seu pescoço. A vítima explicou que o homem ficou frustrado quando a mulher recusou ter relações sexuais com ele.

Além da ameaça com a faca, a vítima foi ainda agredida, tendo sido acusada de ter um amante. Após a mulher implorar para que parasse, o homem pousou a faca e a vítima trancou-se na casa de banho, chamando a polícia, que se deslocou ao apartamento e encontrou o suspeito. A mulher foi identificada com hematomas na cara no Centro Hospitalar Conde de São Januário. O caso foi encaminhado para o Ministério Público, sendo o homem suspeito do crime de violência doméstica e posse de arma proibida.