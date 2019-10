O homem que atacou a esposa com óleo a ferver e ácido foi condenado esta tarde a 13 anos de prisão, pelo crime de ofensa grave à integridade física. A pena ficou a quatro meses da moldura máxima. Além disso, a juíza condenou o atacante ao pagamento de uma indemnização de 12,8 milhões de patacas, 5,5 milhões por danos não-patrimoniais e 7,39 por danos patrimoniais.

Durante a leitura da sentença, que aconteceu esta tarde no Tribunal Judicial de Base, a juíza considerou que o atacante se mostrou “frio” ao logo do julgamento e que teve uma conduta “cruel” na noite do ataque, em Julho de 2018. O tribunal sublinhou ainda o facto do homem não ter confessado os factos nem ter pedido desculpa à vítima.