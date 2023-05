Grand Lisboa Palace | Pleno funcionamento no final do ano

O empreendimento Grand Lisboa Palace, propriedade da Sociedade de Jogos de Macau (SJM) no Cotai, deverá estar em pleno funcionamento no final do ano, aponta uma nota divulgada esta terça-feira pela BofA Securities, uma divisão multinacional americana ligada ao Bank of America, citada pelo portal GGRAsia.

A SJM abriu dois hotéis do Grand Lisboa Palace e o Palazzo Versace Macau em regime de pré-abertura em Abril, mas devido à falta de pessoal não tem sido possível ter todos os quartos em funcionamento. Assim, a nota, assinada pelos analistas Ronald Leung, Candice Zhang e Yoyo Pang, com base em testemunhos de pessoal de gestão da SJM, aponta que o Grande Lisboa Palace deverá funcionar “na sua plena capacidade de 1,892 quartos no final do ano”. Até à data, a taxa de ocupação dos espaços hoteleiros abertos manteve-se “nos 70 por cento devido aos insuficientes recursos humanos”.

Ainda segundo a BofA Securities, a SJM espera poder recuperar os valores do EBITDA [lucros antes do pagamento de juros, impostos, depreciações e amortizações] nos próximos meses, podendo ocorrer um aumento dos custos operacionais diários com o empreendimento do Cotai. Aquando da abertura, no primeiro trimestre do ano, eram de 5.1 milhões de dólares de Hong Kong, mas espera-se “aumentar para sete ou oito milhões de dólares de Hong Kong com a reabertura total”.