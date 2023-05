Cosmética | Pedido que não se tomem injecções para a pele

O deputado Chan Iek Lap apelou ontem para que se evite tomar injecções que tornam a pele mais branca. Foi desta forma que o também médico reagiu ao caso de uma trabalhadora não-residente que perdeu a vida, após ter tomada um injecção deste tipo.

Ao jornal Ou Mun, o deputado considerou que como ainda se aguarda pela autópsia não se deve especular sobre as causas de morte. Porém, avisou que este tipo de injecções têm várias composições químicas que podem gerar reacções alérgicas com efeitos muito sérios. Como alternativa a este tipo de tratamentos, Chan avançou que há outros produtos no mercado que podem produzir os mesmos efeitos, como a utilização de produtos de protecção solar e camisas com mangas compridas.