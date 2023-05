Mahathir Bin Mohamad, antigo primeiro-ministro da Malásia: “Os ocidentais descartaram os seus valores”

Enquanto as tensões entre a China e os EUA fervilham por causa da ilha de Taiwan e da crise na Ucrânia, o Sudeste Asiático mantém uma diplomacia proactiva. Mahathir bin Mohamad, antigo primeiro-ministro da Malásia, expressa as as suas opiniões sobre as relações entre a China e os EUA e ao impacto global da crise na Ucrânia. Mahathir ocupou um lugar muito especial na história da Malásia e foi um estadista influente no Sudeste Asiático

Qual é a sua perspectiva para as relações entre a China e os EUA nos próximos 10 anos? Haverá um conflito entre os dois países, especialmente sobre a questão de Taiwan?

Acho que os EUA gostam de provocar. Por exemplo, a visita do Presidente do Congresso a Taiwan é uma provocação. Antes disso, a relação entre a China continental e Taiwan era bastante calma. Existiam relações, não havia confrontos. Mas quando a presidente da Câmara dos Representantes dos EUA visitou Taiwan, a China continental respondeu mostrando que é contra a visita e insistiu que Taiwan faz parte da China. Desde então, há tensão por causa da visita. E quando há tensão, há preparação para a guerra. A China vai reforçar a sua capacidade militar. Taiwan também está a fazer o mesmo, mas Taiwan tem de comprar as armas à América. Isso significa que a América beneficia com o aumento das tensões. Sem tensões, os Estados Unidos não vendem armas a Taiwan. Por isso, espero que os americanos e os chineses compreendam que os confrontos e as ameaças de guerra não beneficiam nem a China nem os Estados Unidos. Devemos aprender a viver juntos porque o mundo está a ficar mais pequeno. Somos todos vizinhos uns dos outros. Se houver tensões, gastaremos o nosso tempo não a enriquecer e a desenvolver os nossos países, mas sim a gastar dinheiro em confrontos e na preparação para a guerra, o que não vai ajudar ninguém. Os países da ASEAN querem ser amigos de todos os países. Temos relações comerciais com a China. A China é o nosso maior parceiro comercial. Mas também temos grandes trocas comerciais com os EUA. Por isso, se houver paz, todos os países irão prosperar.

Acha que a China e os EUA são capazes de gerir as suas diferenças ideológicas?

É difícil, porque as ideologias são diferentes. Mas como a Malásia, por exemplo, queremos ser amigos de todas as nações do mundo, independentemente da ideologia. Não nos interessa se são socialistas, comunistas ou capitalistas, mas queremos negociar com eles. Isso é assunto interno deles. Não exportem a vossa ideologia e então haverá paz. Portanto, se os EUA não tentarem promover a democracia noutros países, o mundo estará em paz. Mas a ideia de que toda a gente quer ganhar apoio para a sua ideologia é uma ideia errada. As pessoas devem poder ter a sua própria forma de governo.

Os ministros da ASEAN estão a discutir a redução da dependência do dólar americano. Qual é a sua opinião sobre o processo de desdolarização em curso em várias partes do mundo?

Há muito tempo sugeri que uma moeda de troca fosse utilizada apenas para o comércio na região da ASEAN, bem como nos países do Nordeste Asiático. Isto é, o Japão, a Coreia do Sul e a China. Se utilizarmos a nossa própria moeda, é óbvio que não utilizaremos a moeda americana. Se não utilizarmos a moeda americana, não há procura de moeda americana. Isso significa que a moeda americana será desvalorizada. Os EUA beneficiam do facto de terem a moeda americana como moeda de troca. Por isso, quando sugerimos a sua substituição por uma moeda comercial da Ásia Oriental, os EUA não ficam satisfeitos e fazem campanha contra. Actualmente, muitos países estão a rejeitar a utilização da moeda americana no comércio. A Rússia, por exemplo, insiste em que o comércio deve ser efectuado em rublos, a moeda russa. E muitos outros países sentem que precisam de comprar moeda americana. E quando se compra a moeda americana, a moeda americana adquire um valor elevado. Por isso, se puderem utilizar a sua própria moeda ou outra, gostariam de o fazer. O sentimento do mundo actual está a mudar. Ao invés de aceitarem o Acordo de Bretton Woods, que diz que o comércio deve ser efectuado na moeda americana, muitos países querem agora utilizar outras moedas. A minha sugestão de que deveríamos ter uma moeda para o comércio na Ásia Oriental é agora algo que é aceitável para muitos países. Quando isso acontece, é possível avaliar as exportações em relação às importações. Se as importações forem maiores do que as exportações, só o país paga. Caso contrário, não paga. De certa forma, é um tipo de comércio melhor, em que não se trocam mercadorias, mas sim o valor das mercadorias com que se negoceia. Por exemplo, se a Malásia vender mais à China, no ano seguinte a China terá de aumentar as suas exportações para a Malásia para equilibrar a balança comercial. Caso contrário, a China terá de pagar à Malásia a diferença entre as exportações da Malásia. A diferença será numa moeda de troca especial.

Como é que avalia as implicações da guerra da Ucrânia na ordem global?

Sou contra a guerra. A guerra não resolve nada. Muitas pessoas serão mortas, muitos danos serão causados. No final, terão de encontrar uma solução. É preferível que falem uns com os outros, discutam, negociem, arbitrem ou recorram a um tribunal para resolver o seu problema. Penso que não há necessidade de os europeus se dividirem entre Leste e Oeste, porque estão sempre a confrontar-se, sempre a pensar em guerra uns contra os outros. Resolverão os problemas através da força militar, o que não é uma boa ideia, porque já travaram guerras antes. E mesmo que ganhem, continuam a perder muito. Por isso, a guerra não resolve os problemas. Na Europa, a Ucrânia esteve em tempos no bloco russo, mas a Rússia decidiu libertar a Ucrânia. Penso que a Europa deveria sentir-se muito feliz com isso, mas eles queriam que a Ucrânia fosse contra a Rússia para aderir à NATO. E quando isso acontece, a Rússia sente-se ameaçada. O convite à Ucrânia para aderir à NATO é uma provocação. De facto, se a Ucrânia não aderir à NATO, penso que a Rússia se sentirá menos ameaçada e não haverá confrontos. Mas assim que o processo for iniciado, a Rússia tomará medidas preventivas. Agora, há uma guerra entre a Rússia e a Ucrânia, mas as nações da NATO não estão envolvidas, porque a Ucrânia não é membro da NATO, por isso não têm de lutar com a Ucrânia. Mas a Ucrânia tem de lutar contra a Rússia, o que lhe está a causar muitas perdas. A China assumiu um novo papel que é invulgar, porque a China tornou-se agora um pacificador. A China está a tentar resolver os problemas entre a Ucrânia e a Rússia, instando-os a fazer a paz e a resolver os seus problemas. Este é um bom papel para a China. A China já foi muito bem sucedida como pacificadora. Por exemplo, o confronto entre o Irão e a Arábia Saudita dura há mais de 40 anos. Mas depois da intervenção da China, deixou de haver confrontos entre a Arábia Saudita e o Irão. Trata-se, portanto, de um grande êxito para a China. E a China deve continuar. Assim, a China será reconhecida como um país que quer ver a paz no mundo e promover o comércio e a prosperidade conjunta. Os EUA e a NATO não querem que a China desempenhe este papel, mas o facto é que a guerra não vai resolver o seu problema. Eles podem continuar a lutar e a matar. E talvez a Ucrânia seja totalmente destruída. E, no entanto, não há vitória nem para a Rússia nem para a Ucrânia. Haverá sempre confrontos entre eles.

Qual é a probabilidade de a guerra evoluir para uma guerra mundial?

Nós já fomos afectados. O resto do mundo é afectado. O custo de vida aumentou. O fornecimento de cereais, por exemplo, que vem da Ucrânia, é agora difícil de obter. Portanto, isto afecta todas as outras nações do mundo. Os EUA vão tentar que outros países se juntem à acção contra a Rússia, e a Rússia também terá de encontrar países amigos que a apoiem. Haverá um confronto entre o bloco oriental e o bloco ocidental. E isto vai escalar e tornar-se numa guerra mundial.

Qual é a diferença entre os valores asiáticos e os “valores universais” apregoados pelo Ocidente?

Vemos diferenças entre os valores asiáticos e os valores ocidentais. Por exemplo, actualmente, os ocidentais são muito liberais e já abandonaram muitos dos seus valores morais. O casamento já não é respeitado. Até as famílias são objecto de interpretações diferentes. Tudo gira em torno da liberdade. Muitos dos valores do Ocidente mudaram. Mas na Ásia, continuamos a abraçar os nossos próprios valores. Continuamos a pensar que os valores morais são muito importantes. Continuamos a respeitar as instituições do casamento e da família. A China, por exemplo, continua a ser guiada por pessoas como Confúcio. Mantemos os nossos próprios valores. Os ocidentais descartaram os seus valores. Para além disso, politicamente, o Ocidente quer que mudemos e nos tornemos uma democracia, que derrubemos o governo, que criemos novos regimes, e fazem-no de uma forma muito perturbadora.

