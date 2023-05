Restauração | Novo restaurante de dumplings abre em Lisboa

Foto de Eduardo Martins

Miss Dumpling – Restaurant & Wine Bar é o novo espaço dedicado à cozinha chinesa que acaba de abrir portas em Lisboa, no número 25 da Travessa dos Mastros, no bairro de Santos. O projecto tem o cunho de Song, chinesa a viver em Portugal há vários anos e de Hélder Beja, ex-residente de Macau, jornalista e antigo director do Festival Literário Rota das Letras. A equipa do restaurante é ainda composta por pessoas da China, de Portugal, do Brasil, da Ucrânia e da Índia.

Depois de dois anos a levar os jiaozi mais tradicionais da China às casas de muitos lisboetas através de um serviço de entregas, e aos mercados de street food da cidade, Song encontrou finalmente uma morada permanente, servindo jiaozi recheados de diferentes carnes e vegetais, de camarão, vegetarianos e vegan – preparados na hora ao vapor ou fritos.

A carta é a ainda composta por uma variedade de outros pratos, quase todos à base de legumes e vegetais, onde se destacam o Rei Cogumelo, feito de lascas de cogumelos king-oyster; o Verde e Amarelo, salada de pepino e tofu desidratado; ou a Cama de Beringela, preparado à base de farripas de beringela.

Em todos eles, combinações de pimentas de Sichuan, malaguetas e os muitos molhos da gastronomia chinesa são ingredientes essenciais para um menu dinâmico, com novos pratos a surgirem com regularidade – especialidades chinesas à base de arroz e de noodles serão das primeiras novidades para breve.

O restaurante alia à cozinha chinesa o melhor que o vinho português tem para oferecer, com uma selecção de vinhos monocasta de todo o país – um branco e um tinto sempre servidos a copo e funcionando como “vinho da casa”, e uma lista de garrafas únicas constantemente renovada. Para os apreciadores de cerveja, além das marcas nacionais não podia falar a chinesa Tsingtao.