Hotelaria | Ocupação subiu mais de um terço no primeiro trimestre

Nos primeiros três meses de 2023, a taxa de ocupação média dos hotéis de Macau foi de 74,7 por cento, valor que representa uma subida de 33,9 pontos percentuais, relativamente ao mesmo trimestre de 2022.

Entre Janeiro e Março deste ano, os estabelecimentos hoteleiros hospedaram 2.699.000 indivíduos, mais 96,3 por cento, face ao idêntico trimestre do ano passado. Segundo informação divulgada ontem pela Direcção dos Serviços de Estatística e Censos (DSEC), o período médio de permanência dos hóspedes correspondeu a 1,7 noites, menos 0,2 noites em relação aos primeiros três meses de 2022.

Em relação ao número de visitantes que chegaram a Macau em excursões nos primeiros três meses do ano, a DSEC contou 110 mil turistas. Já o número de residentes da RAEM que compraram pacotes turísticos em agências de viagem para férias no exterior, atingiu 64 mil no primeiro trimestre, o que representou uma subida de 486,4 por cento face ao mesmo período de 2022.

Analisando apenas o último mês de Março, a DSEC refere que existiam em Macau 126 estabelecimentos hoteleiros, mais seis em relação a Março de 2022, disponibilizando um total de 39.000 quartos de hóspedes, mais 0,7 por cento em termos anuais.