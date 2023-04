BNU | Agência Sede reaberta com pompa e circunstância

A sede agência do Banco Nacional Ultramarino (BNU) foi ontem reaberta oficialmente, oferecendo ao público “um novo espaço, com uma disposição moderna e funcional”, indicou a instituição em comunicado.

A fachada histórica do edifício integra agora com um interior moderno, “resultando numa verdadeira simbiose entre o passado e o futuro, e que procura acompanhar as tendências de design da era digital”, indica o banco, acrescentando que “o conceito de design interior é inspirado na icónica caravela do BNU, que representa o espírito aventureiro português e uma abordagem multicultural”.

A cerimónia de abertura contou com um painel de convidados de honra presidido pela vice-diretora-geral do departamento de assuntos económicos do Gabinete de Ligação do Governo Popular Central na RAEM, Yang Hao.

Em declarações à TDM, o presidente da comissão executiva do BNU, Carlos Cid Álvares afirmou acreditar que passou a haver possibilidade de empresas portuguesas investirem na zona de cooperação aprofundada, em Hengqin, na sequência da recente visita de Ho Iat Seng e de empresários locais a Portugal.

À margem da cerimónia de reabertura, Carlos Cid Álvares mostrou-se agradado com a visita da delegação da RAEM a Portugal, que integrou, assinalando o apoio à continuidade da actividade bancária em Macau pelo principal accionista do BNU, a Caixa Geral de Depósitos.