“1+4” | Frederico Ma alerta para falta de recursos humanos

Frederico Ma Chi Ngai, presidente da Associação Comercial de Macau, defendeu, segundo o jornal Ou Mun, que o projecto de diversificação económica “1+4” deverá ter uma orientação industrial, estabelecendo ainda um plano de acção para fomentar determinados sectores sociais.

O responsável espera que continue a ser garantida a prioridade dos residentes no acesso ao mercado laboral, com os trabalhadores não-residentes a terem um papel de complementaridade. Ainda assim, pediu maior celeridade na aprovação dos pedidos de blue card em prol da recuperação do sector turístico. Frederico Ma acredita que só desta forma se pode recuperar plenamente a economia, um elemento base para a implementação da política “1+4”.

O dirigente garantiu também que a associação estará disponível para cooperar com o Governo assim que o plano final da estratégia “1+4” for divulgado, o que deverá acontecer no Verão.

O responsável sublinhou que o território enfrenta actualmente uma crise de recursos humanos, tendo em conta que Macau a natureza da economia local, muito vocacionada para os serviços.