Príncipe herdeiro saudita é pragmático e procura assegurar papel de líder no Médio Oriente, diz analista

O analista de política internacional Filipe Pathé Duarte defende que a retoma das relações entre a Arábia Saudita e o Irão demonstra o “pragmatismo” do príncipe herdeiro saudita na procura de assegurar o papel de líder no Médio Oriente.

Em declarações à agência Lusa, o académico da NOVA School of Law de Portugal lembrou que o príncipe herdeiro saudita Mohammed bin Salman está a procurar “isolar” Israel para que se possa, paralelamente, pôr em causa os Acordos de Abraão (assinados em 2020 pelo Estado israelita com os Emirados Árabes Unidos e o Bahrein e, mais tarde, com Marrocos e o Sudão), devendo ainda ter-se de perceber se a “guerra por procuração” no Iémen vai ou não continuar.

Questionado pela Lusa sobre se o recente acordo entre Riade e Teerão, patrocinado pela China e assinado a 06 deste mês, é “contranatura”, Pathé Duarte admitiu que tudo é possível.

“Não sei se é contranatura. Bin Salman é um líder extremamente pragmático. Temos de perceber verdadeiramente o futuro deste acordo. Por um lado, isola Israel, por outro, pode pôr em causa os Acordos de Abraão e temos ainda de pensar na efetividade desse acordo. Para isso, temos de pensar no que está a acontecer no Iémen e perceber se a guerra por procuração vai ou não continuar”, respondeu.

“De qualquer maneira, o acordo parece ser uma espécie de acordo antinatura, mas não é. Bin Salman é um pragmático e está a tentar assegurar, cada vez mais, a sua posição como líder do Médio Oriente”, sustentou.

Para Pathé Duarte, as consequências da retoma das relações entre sauditas e iranianos, além de pôr em causa os Acordos de Abraão e o isolamento de Israel, suscita ainda mais uma questão, que é tentar perceber se a causa palestiniana voltará a tornar-se “uma forma de unificação de todo o mundo árabo-muçulmano contra Israel”.

“Nos últimos anos tem havido uma espécie de um apagar da causa israelo-palestiniana precisamente por esta aproximação de Estados árabo-islâmicos a Israel [os Acordos de Abraão], isolando progressivamente o Irão. O que temos aqui, eventualmente, é o resultado do pragmatismo de Bin Salman, podendo assistir-se aqui a um volta-face das dinâmicas no Médio Oriente em que Israel pode sofrer”, argumentou.

Para o docente e investigador, os Acordos de Abraão “foram um passo altamente positivo para Israel porque isolava o Irão e unificava o mundo árabo-islâmico, aproximando-o progressivamente” de Telavive, ao mesmo tempo que “diluía” a causa palestiniana.

“Mas, quando há uma fragilidade em termos de política interna em Israel, por regra, o que acontece é que surge sempre uma violência sectária. E pergunta-se: será que essa violência sectária é instigada para que surja num momento de instabilidade política para Israel? E é instigada por quem?”, questionou, sublinhando que só o tempo poderá responder cabalmente a estas questões.

“Mas, sim, acho que o que estamos a assistir é a um isolamento de Israel, tendo, sobretudo, como pano de fundo, cada vez mais, a situação interna de Israel [cujo atual Governo é o mais à direita da história do país ao integrar parceiros ultraortodoxos e de extrema-direita], que está confrontado com um problema existencial”, afirmou.

Para Pathé Duarte, esse problema existencial passa por se saber se Israel quer verdadeiramente ser um Estado democrático secular ou se quer ser um Estado judaico.

“Se quer ser um Estado judaico, vai ter de, possivelmente, contar com movimentos de âmbito mais extremista no poder, que, por sua vez, são um desafio às liberdades, direitos e garantias e ao próprio Estado de Direito. Neste momento, Israel sabe que está a confrontar-se com esse problema. E sabendo que está a ser confrontado com esse problema, há imediatamente um reequilíbrio no plano regional, com uma aparente aproximação entre Irão e Arábia Saudita”, justificou.

“Temos de olhar para o pragmatismo de Bin Salman e de olhar também para o que vai acontecer no Iémen, para, a partir daí, podermos perceber se, de facto, há um acordo e uma aproximação com pernas para andar ou se é meramente resultado de um momento contextual”, declarou.

O Iémen vive desde 2014 mergulhado num conflito entre os rebeldes xiitas Huthis, próximos do Irão, e as forças do Governo, apoiadas por uma coligação militar liderada pela Arábia Saudita e que inclui os Emirados Árabes Unidos.

Ainda questionado pela Lusa sobre se a atual contestação interna ao Governo israelita deixa no ar a ideia de que o executivo está a prazo, Pathé Duarte sublinhou ser “difícil perceber”, embora defenda que a legitimidade do primeiro-ministro Benjamim Netanyahu “está a ser posta em causa”. “E, se num Estado de Direito a legitimidade está posta em causa, os governos alteram-se”, concluiu.