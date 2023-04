Tradição | Ma Ying-jeou visitou túmulo dos seus antepassados

Ma Ying-jeou, ex-presidente do Partido Kuomintang, que governou Taiwan, e sua família visitaram na manhã de sábado o túmulo de seu avô na província de Hunan e homenagearam os antepassados da família no local. O túmulo está localizado no distrito de Xiangtan, em Hunan.

Ma e as suas quatro irmãs ficaram em frente ao túmulo, que está bem preservado, e realizaram uma cerimónia solene baseada na tradição local para prestar homenagens aos antepassados. Ma apresentou flores e frutas como oferenda e usou um dialecto local de Hunan ao ler um texto de homenagem ao seu avô. Após a cerimônia, a família tirou fotos no local.

Durante uma entrevista, Ma disse que ao longo dos anos sempre desejou visitar o local e prestar homenagem ao seu avô, e esse desejo agora finalmente foi cumprido. Ele também observou que valorizar o respeito pelos antepassados é “uma parte muito importante da educação ética do nosso povo chinês”.

Na sua visita, quando a população local o cumprimentou dizendo “bem-vindo a casa”, Ma usou o dialecto local e respondeu “o menino de Xiangtan está de volta!”

A família também visitou um cais, cuja construção foi financiada pelo avô de Ma e outros moradores na década de 1910, para fornecer um serviço de barcos gratuitos na época.