China | Homem rejeitado passa a noite na rua à porta do trabalho da ex-namorada

Um homem chinês apaixonado, que passou uma noite inteira de joelhos à chuva à porta do local de trabalho da ex-namorada a implorar-lhe que o levasse de volta, provocou uma agitação nos meios de comunicação social chineses.

O namorado abandonado ajoelhou-se à entrada do edifício de escritórios da mulher em Dazhou, no sudoeste da província chinesa de Sichuan, das 13h00 do dia 28 de Março até às 10h00 do dia seguinte com um grande ramo de rosas. Um vídeo do seu extremo apelo amoroso de 21 horas foi visto 150 milhões de vezes em Weibo.

Enquanto ele implorava à sua ex-parceira que o aceitasse de volta, os residentes locais reuniram-se à sua volta e instaram-no a desistir dos seus esforços, noticiou o canal de vídeo Jiupai News. Apesar das acções extremas do homem e do ramo de flores, a sua ex-namorada não apareceu nem se sabia do seu paradeiro.

“Muitos de nós tentaram convencê-lo a sair”, um homem, com o apelido, Li foi citado como dizendo: “Não é preciso continuares ajoelhado. A tua namorada não está disposta a aparecer, mas tu ainda estás aqui, a perder face”, disse Li, que informou ainda ter estado a chover durante todo o tempo em que o homemali esteve, acrescentando que ele saiu às 10 da manhã do dia 29 de Março “provavelmente porque não aguentava mais o frio”.

A polícia disse ter recebido relatórios de transeuntes sobre o homem e também tentou persuadi-lo a sair. “Ele disse que a sua namorada acabou com ele há alguns dias, quer pedir-lhe perdão e esperava que ela pudesse estar com ele novamente”. Um agente foi citado como tendo dito: “Quando os agentes tentaram movê-lo, o homem disse-lhes, alegadamente: “É ilegal para mim ajoelhar-me aqui? Se não é ilegal, por favor deixem-me em paz”.

As acções do homem apaixonado causaram um grande alvoroço nas redes sociais. “Uma pessoa que toma este tipo de extremos é horrível”, disse uma pessoa no Weibo: “Menina, afasta-te dele”, um segundo observador online aconselhou a ex-parceira, enquanto outro acrescentou: “O amor não se mendiga”. Outra pessoa comentou: “Isto não é amor, mas sequestro moral”.