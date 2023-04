Cooperação | Líderes da ASEAN prometem aprofundar relações, promover multilateralismo

Os primeiros-ministros de Malásia e Singapura estiveram em Pequim para reforçar a cooperação. Xi pugna pelo direito dos asiáticos a “uma vida melhor e mais feliz”

O Grande Salão do Povo em Pequim assistiu a uma sexta-feira movimentada quando o presidente chinês se reuniu com líderes de Espanha, Malásia e Singapura. Xi Jinping encontrou-se com o primeiro-ministro espanhol Pedro Sanchez, o primeiro-ministro da Malásia Datuk Seri Anwar Ibrahim e o primeiro-ministro de Singapura Lee Hsien Loong.

Durante as reuniões, especialmente com dois convidados estrangeiros da ASEAN, os líderes também sublinharam “a defesa do multilateralismo e o aprofundamento da cooperação para impulsionar o desenvolvimento regional e global, jurando apoiar a posição central da ASEAN e rejeitar a mentalidade da Guerra Fria e do confronto de blocos”, informa a Xinhua.

Durante a visita de Anwar, “a China e a Malásia chegaram a um consenso para construir conjuntamente uma comunidade China-Malásia com um futuro comum, o que certamente abrirá um novo capítulo na história das relações bilaterais”, disse Xi, que exortou as duas partes a fazerem esforços coordenados para fazer avançar o desenvolvimento das relações bilaterais e a cooperação em vários campos na próxima fase, impulsionar o crescimento constante e sustentado das relações China-Malásia, e injectar novo ímpeto na prosperidade e desenvolvimento dos dois países e da região em geral.

“A busca inabalável da China de abertura de alto nível e a modernização chinesa trarão novas oportunidades para o desenvolvimento da Malásia e de outros países”, disse Xi, apelando aos dois lados para que continuem a elevar o nível de cooperação de alta qualidade na iniciativa “Uma Faixa, Uma Rota”, avancem em projectos-chave, fomentem áreas de crescimento na economia digital, desenvolvimento verde e novas energias, e explorem a cooperação na subsistência das pessoas de modo a que as relações China-Malásia tragam mais benefícios para os dois povos.

O presidente chinês também salientou que a China está disposta a trabalhar com a Malásia para apoiar a posição central da ASEAN, de rejeição da “mentalidade da Guerra Fria e o confronto de campos”.

Por seu lado, Anwar disse que a Iniciativa de Segurança Global (GSI), a Iniciativa de Desenvolvimento Global (GDI) e a Iniciativa de Civilização Global (GCI) propostas pela China fazem eco da Malásia Madani – um quadro político que se concentra na boa governação e no desenvolvimento sustentável. Reconheceu também a protecção da China das mesquitas e o respeito pela liberdade de crença religiosa, e disse que a Malásia está disposta a aprofundar o diálogo sobre civilização com a China.

“A China intermediou recentemente com sucesso o diálogo Irão-Arábia Saudita em Pequim, que também mostrou que está a desempenhar um papel construtivo na promoção da paz”, disse o líder malaio.

Singapura, a favorita

Durante a reunião entre Xi e Lee, os dois líderes salientaram também a importância de salvaguardar os benefícios da paz e desenvolvimento regionais e de rejeitar firmemente hegemonias.

Xi disse que a China dá “prioridade diplomática a Singapura na sua diplomacia de vizinhança”. Xi observou que durante a visita de Lee, “os dois lados elevaram os laços bilaterais a uma parceria de alta qualidade orientada para o futuro, traçando o rumo para o desenvolvimento futuro das relações bilaterais. A China está pronta a reforçar a comunicação estratégica com o lado de Singapura, aprofundar o alinhamento estratégico, e fazer da ‘alta qualidade’ a característica mais distinta da cooperação China-Singapura”, disse o Presidente chinês.

Contra o pano de fundo de mudanças aceleradas no mundo não vistas num século, Xi disse que “os países asiáticos deveriam acarinhar e manter a dinâmica de desenvolvimento duramente conquistada na região, salvaguardar conjuntamente os dividendos de paz da região, manter a direcção certa da globalização económica e da integração económica regional, e opor-se firmemente ao bullying, à dissociação ou ao corte das cadeias de abastecimento e industriais. Nenhum país deve ser autorizado a privar o povo da Ásia do seu direito a uma vida melhor e mais feliz”, disse Xi.

Lee disse ter firme confiança na resiliência da economia chinesa e acredita que esta se desenvolverá ainda mais. “Os países vizinhos, incluindo Singapura, estão desejosos de aprofundar ainda mais a cooperação económica com a China”, afirmou. Ele também enfatizou que mesmo que haja concorrência, esta tem de basear-se no respeito mútuo e na confiança e não se deve ter de escolher lados.

Sobre a questão de Taiwan, Lee salientou que “quase todos os países reconhecem que existe apenas uma China. Aqueles que defendem ‘Ucrânia hoje, Taiwan amanhã’ trazem consequências graves, e os países devem respeitar-se mutuamente e evitar conflitos, e lidar conjuntamente com desafios e riscos”.

Grandes expectativas

Alguns líderes empresariais e representantes da indústria esperam que tais interacções de alto nível aprofundem ainda mais os laços económicos China-Malásia e China-Singapura. Kian Chuan, chefe das Câmaras de Comércio e Indústria Associadas da China da Malásia (ACCCIM), disse que “a comunidade empresarial malaia tem grandes expectativas em relação à visita e espera que ela induza as empresas malaio-chinesas a cooperar em mais campos e a ajudar as empresas de ambos os lados a explorar conjuntamente o mercado da RCEP. Os dois países têm potencial para alcançar resultados mais frutuosos na cooperação em parques industriais, infra-estruturas, comunicações 5G, economia digital e turismo, e criar uma situação vantajosa para todos”, afirmou.

Uma cooperação mais estreita entre a China e a Malásia poderia também ajudar a impulsionar o renascimento do projecto ferroviário de alta velocidade Kuala Lumpur-Singapura, disseram alguns peritos. O Ministro dos Transportes da Malásia, Anthony Loke, disse recentemente que “utilizará a visita para realizar discussões com funcionários chineses sobre a promoção da parceria existente e a exploração de novas parcerias”.

Quanto à cooperação China-Singapura, peritos afirmaram que a cooperação bilateral está agora a estender-se dos tradicionais serviços financeiros, telecomunicações, transportes e imobiliário à biotecnologia, fabrico farmacêutico, desenvolvimento verde e investigação e desenvolvimento científico.