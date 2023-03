Oncologia | Tumores ginecológicos afectam mulheres mais jovens

Os cancros ginecológicos estão a afectar cada vez mulheres mais novas. O alerta foi deixado por Yao Shixian, médico do Departamento de Ginecologia Oncológica do Hospital Kiang Wu, que apelou à população feminina para realizar exames regularmente.

O apelo foi feito na segunda-feira, durante o Encontro de Ginecologia Oncológica do Hospital Kiang Wu 2023, que reuniu em Macau médicos locais, de Hong Kong e do Interior. Ao avaliar as tendências deste tipo de cancro que afecta o sistema reprodutor feminino, Yao reconheceu que as pacientes são cada vez mais jovens. Porém, indicou ainda que os tumores tendem a ser detectados em fases preliminares, o que contribui para uma maior taxa de sucesso no tratamento das doenças.

Ainda assim, Yao Shixian deixou o aviso que no caso de as jovens detectarem um fluxo anormal de sangue no sistema reprodutor devem deslocar-se a uma unidade hospitalar o mais depressa possível para serem examinadas.

Por sua vez, Chan Tai Ip, vice-director do Hospital Kiang Wu, vincou que o problema dos tumores ginecológicos não são apenas um drama para a paciente, mas que também afectam toda a família ao terem impacto na “harmonia familiar” e poderem impedir a função reprodutora.

Mesmo sem apresentado dados, de acordo com a informação citada pelo jornal Va Kio, Chan indicou ainda que nos últimos anos, apesar de ter havido um aumento do número de pacientes com tumores ginecológicos, os resultados dos tratamentos são cada vez mais assinaláveis.