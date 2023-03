Um poema de Li Bai

Tradução de António Izidro

把酒問月

青天有月來幾時

我今停杯一問之

人攀明月不可得

月行卻與人相隨

皎如飛鏡臨丹闕

綠煙滅盡清輝發

但見宵從海上來

寧知曉向雲間沒

白兔搗藥秋復春

嫦娥孤棲與誰鄰

今人不見古時月

今月曾經照古人

古人今人若流水

共看明月皆如此

唯願當歌對酒時

月光長照金樽裏

Bebo e pergunto à Lua

Poiso a taça e páro de beber para perguntar:

quando surgirás, ó Lua, ali no céu azul?

Sei que não te alcanço, trepando pelo luar,

a ti, que a todos guardas, seja a norte ou a sul.

Límpido espelho, sobre rubros palácios brilhas,

resplandecente, esvais o verde véu da neblina;

de um escuro mar, na noite ergues-te menina

p’ra na aurora te ocultares na névoa que polvilhas.

Primaveras e outonos, ano após ano, sem cessar,

no elixir dos imortais, está o Coelho a laborar,1

mas quem poderá a solidão de Chang E aliviar?2

Gente de hoje que a Lua de ontem não viram,

essa mesma Lua que os de ontem vislumbraram,

gerações escorrem como as águas de um rio

e, contudo, um dia houve em que todos te fitaram.

Só espero, enquanto bebo – e à Lua eu devoto o meu cantar –,

que na taça do meu vinho, branca Lua, nunca deixes de brilhar.

Notas

1. Coelho O animal inseparável da festividade de Outono. Na mitologia chinesa simboliza a Lua; os dois elementos presentes na milenar tradição das lanternas de papel, em forma de coelho, com que as crianças se divertem, e no bolo característico que se come na noite de Quinze de Lua. Segundo a mitologia, na Lua, o coelho esmaga com um pilão ervas medicinais para elaborar o elixir da imortalidade.

2. Chang-E Deusa que voou da Terra para a Lua, depois de se ter apropriado da pílula da imortalidade de um imperador.