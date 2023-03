Máscara | Não utilização aconselhada nas escolas

A chefe da Divisão de Ensino Primário e de Ensino Infantil da Direcção dos Serviços de Educação e de Desenvolvimento da Juventude, Choi Man Chi, considera que a não utilização de máscaras nas escolas beneficia a aprendizagem e a comunicação. A posição foi tomada em declarações ao jornal Ou Mun, depois de na quarta-feira terem começado as entrevistas de admissão para as instituições de ensino infantil.

A utilização de máscara fica, nesta altura, ao critério dos pais. Mas, também a vice-directora da Escola da Associação Geral das Mulheres e a Escola Choi Nong Chi Tai, Loi I Leng, defendeu a não utilização de máscara. Na perspectiva da escola, e ao fim de três anos, a não utilização de máscara é encarada como “benéfica” para a aprendizagem, porque permite uma maior interacção entre alunos e professores.

Loi argumentou igualmente que sem máscara os professores podem corrigir mais facilmente a pronúncia dos alunos, porque podem ver a forma como pronunciam as palavras.

Sobre o processo de admissão do ensino infantil, que vai decorrer no próximo mês, Choi Man Chi indicou que pela primeira vez houve “apenas” 5.200 inscrições, o que representa uma diminuição face aos últimos anos. Esta diminuição foi justificada com a redução da natalidade.