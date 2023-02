Covid-19 | China indica queda de 97,6% no número de mortes

O Centro de Controlo de Doenças da China assegurou que o número de mortes por covid-19 nos hospitais do país diminuiu 97,6 por cento face ao pico registado a 4 de Janeiro.

O número de mortes em hospitais devido à doença caiu do máximo diário de 4.273 para 102 registadas na segunda-feira, avançou o centro, em um relatório divulgado na quarta-feira à noite.

Já o número de internamentos por covid-19, atingiu o valor máximo de 1,6 milhões a 5 de Janeiro, começando depois a cair até aos 60 mil internamentos registados na segunda-feira, o que representa uma quebra de 96,3 por cento, apontou.

Especialistas chineses e internacionais alertaram que o período de férias de Ano Novo Lunar, entre os dias 21 e 27 de Janeiro, podia resultar numa nova onda de infecções e pressão hospitalar nas zonas rurais, com recursos de saúde escassos, devido ao elevado número de deslocamentos.

A empresa britânica de análise de dados na área da saúde Airfinity previu que o país podia registar cerca de 36 mil mortes por dia, naquela semana de férias.

O Centro de Controlo de Doenças chinês indicou recentemente ter registado 3.278 mortes por covid-19 em hospitais entre 27 de Janeiro e 2 de Fevereiro.

Desde 11 de Março de 2020 que a covid-19 é uma pandemia e desde 30 de Janeiro de 2020 uma emergência de saúde pública internacional.