Espaço | Novas fotos do rover lunar divulgadas com bênçãos de Ano Novo

A Administração Espacial Nacional da China (CNSA, sigla em inglês) divulgou no passado sábado um grupo de novas fotos do rover lunar do país, o Yutu-2, juntamente com os seus bons votos para todo o povo chinês antes do Ano Novo Chinês, o Ano do Coelho.

As fotos mostraram a marca da roda deixada pelo rover, algumas rochas e uma pequena cratera de impacto na superfície lunar, indica o Diário do Povo.

Yutu, ou Coelho de Jade, é conhecido como o animal de estimação da Deusa Lunar Chang’e na mitologia chinesa. A ligação comum do coelho com o único satélite natural da Terra levou a China a nomear seu primeiro rover lunar como “Yutu”.

Em 2019, a China enviou outro visitante coelho para a Lua. O rover Yutu-2 e o pousador Chang’e-4, ambos parte da sonda Chang’e-4, pousaram suavemente no lado escuro da Lua pela primeira vez na história da humanidade.

O rover Yutu-2 e o pousador Chang’e-4 acordaram do seu modo dormente a 15 de Janeiro e 16 de Janeiro, respectivamente, inaugurando seu 51.º dia lunar de trabalho.

Um dia lunar é igual a 14 dias na Terra, e uma noite lunar tem a mesma duração. A sonda lunar muda para o modo dormente durante a noite lunar devido à falta de energia solar.

Até agora, o Yutu-2 já trabalhou mais de quatro anos, percorreu quase 1,5 mil metros no total e enviou mais de 940,1 gigabytes (GB) de dados científicos.