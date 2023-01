Comércio | China pede esforços aos EUA para melhorar laços

A China pediu sexta-feira esforços aos Estados Unidos para que as relações comerciais entre os dois países “voltem ao bom caminho” e garantiu que está “disposta a ouvir as opiniões das empresas norte-americanas”.

O ministro do Comércio chinês, Wang Wentao, afirmou, em comunicado, durante um encontro virtual com o presidente do Conselho Empresarial dos Estados Unidos e China, Craig Allen, que a “cooperação é benéfica para o bem-estar dos dois povos e desempenha um papel fundamental numa economia mundial em crescimento”.

“Os Estados Unidos impuseram restrições ao comércio e investimento chinês, adoptando práticas proteccionistas contra a China. Isto só prejudicou os interesses das empresas e povos em ambos os países”, acusou Wang.

O ministro chinês disse esperar que o lado norte-americano “veja correctamente” as oportunidades que o desenvolvimento da China “traz para os Estados Unidos e para o mundo”. “A modernização da China, com uma população de mais de 1,4 mil milhões de pessoas, traz grandes oportunidades para as empresas globais, inclusive norte-americanas”, frisou.

“A China está disposta a ouvir as opiniões de empresas estrangeiras, incluindo as dos Estados Unidos, e vai continuar a melhorar o seu ambiente de negócios, sempre com base na lei e orientado para o mercado”, acrescentou. As relações entre Pequim e Washington deterioraram-se, nos últimos anos, principalmente durante a presidência do líder norte-americano, Donald Trump.

Em Novembro, Xi Jinping e Joe Biden realizaram uma reunião na ilha indonésia de Bali, antes da cimeira do G20, que serviu para reduzir as tensões entre as principais potências mundiais e encenou uma reaproximação, com o objectivo de evitar que a rivalidade resulte num conflito aberto, embora ambos tenham permanecido firmes nas suas linhas vermelhas.