IAS | Lares de idosos e centros de reabilitação restringem visitas

O Instituto de Acção Social (IAS) anunciou ontem uma série de medidas de controlo de entradas em lares de idosos, de reabilitação e de desintoxicação e reabilitação de Macau. A partir de hoje, será permitida apenas a visita de duas pessoas por utente, com duração máxima de 30 minutos. Além da restrição de tempo, os visitantes têm de apresentar um teste de ácido nucleico realizado nas últimas 24 horas antes da visita, e teste rápido antigénio com duas horas de validade.

O IAS indica ainda que os lares podem determinar um limite máximo de pessoas que realizam visita no mesmo horário.

Quanto ao local, as visitas devem decorrer e áreas ventiladas, indicadas pelo lar, os visitantes não podem retirar a máscara, ou comer enquanto estiverem nas instalações e manter uma distância social de 1 metro.

É permitida a entrega de bens materiais, mas estes serão entregues aos utentes apenas após desinfecção.

O IAS pediu compreensão aos familiares dos utentes de lares e centros de reabilitação sob a sua alçada, apesar do “desejo mais intenso e a necessidade mais acentuada em visitar os utentes dos lares com a chegada do Solstício de Inverno, Natal e passagem de ano”. Na sexta-feira foram detectados 13 casos positivos em lares de idosos, indica o canal chinês da Rádio Macau.