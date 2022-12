Air Macau | Voos internacionais regressam e ferries estão na calha

DR

Osaka, Banguecoque, Kaohsiung, Seul, Da Nang, Manila e Singapura são alguns dos destinos de ligações aéreas que a Air Macau irá retomar gradualmente. A companhia vai também apostar em voos para o Interior da China. Governo já começou a preparar o retorno da operação de ferries

À medida que as restrições de combate à pandemia aliviam, Macau volta a abrir-se, lentamente, ao mundo. Na passada sexta-feira, o director-geral da Air Macau, Chan Hong, indicou o rumo que a companhia irá seguir nos próximos tempos. Para já, a transportadora aérea local tem rotas para Tóquio, Hanói e Taipé, mas ainda antes do Natal devem ser acrescentadas ligações a Osaka (Japão) e Banguecoque (Tailândia).

“No primeiro mês do próximo ano, vamos retomar os voos de e para Kaohsiung e Seul”, revelou o director-geral da Air Macau, citado pelo Canal Macau da TDM. Em Fevereiro, a companhia irá retomar as ligações com Da Nang, Manila e Singapura.

Além do regresso de voos internacionais no Aeroporto de Macau, Chan Hong sublinhou que a grande aposta a curto-prazo é o aumento de frequências para cidades chinesas.

“Em resposta a uma série de novas políticas, a Air Macau elaborou um plano de revitalização para o próximo ano, ou seja, vamos reforçar o investimento no Interior do país e retomar os voos internacionais. Esperemos que o investimento total possa regressar ao nível antes da pandemia”, indicou o responsável, citado pela TDM.

Despertar para a vida

Num percurso lento para a normalização, também a indústria do turismo carece de um período de adaptação à nova realidade, de acordo com a directora dos Serviços de Turismo (DST), Helena de Senna Fernandes. “Os residentes do Interior do país estão a habituar-se às novas regras antiepidémicas e nós também. Depois de estarem habituados, acredito que vamos receber cada vez mais turistas”, indicou.

A responsável destacou que quem chega a Macau vindo de Zhuhai ainda está obrigado a apresentar resultado negativo nos testes de ácido nucleico, mas que o Governo irá levantar as medidas restritivas passo a passo. “A seguir, vamos continuar a promover os descontos de hotéis e ofertas de bilhetes de avião. É também importante a retoma de voos entre Macau e outras cidades”, acrescentou a directora da DST.

À margem da conferência de imprensa sobre a renovação das concessões de jogo, a secretária para os Assuntos Sociais e Cultural, Elsie Ao Ieong U, indicou que estão em curso planos a contar com a retoma dos serviços de ferries com Hong Kong. Para tal, a governante sublinhou a necessidade de Macau conseguir manter a estabilidade em termos de infecções e funcionamento do sistema de saúde.

“Iremos remover as restrições gradualmente e isso permitirá a chegada de mais turistas a Macau. Também os residentes vão poder viajar para fora. Já estamos a preparar a retoma dos serviços de ferry e ligações aéreas”, afirmou Elsie Ao Ieong U.

As ligações marítimas entre Macau e Hong Kong estão suspensas desde o início da pandemia, com os ferries para o Interior a serem suspensos e reabertos, conforme a ocorrência de surtos.