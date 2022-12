Hospital das Ilhas | Empreitada de construção concluída

A Direcção dos Serviços de Obras Públicas indicou na sexta-feira que a “Empreitada de Construção das Estruturas Principais do Complexo de Cuidados de Saúde das Ilhas foi concluída com sucesso, seguindo-se o procedimento de vistoria e recepção”. O complexo abrange a construção do Hospital Geral (consulta externa e urgência), do Edifício de Apoio Logístico, do Edifício de Administração e Multi-Serviços, bem como das respectivas vias e infra-estruturas, esclarece o Governo.

No total, a empreitada de construção que terminou na semana passada tem uma área bruta de construção de cerca de 276.500 m2. A obra teve início em Outubro de 2019.

Também estão concluídas as obras do Instituto de Enfermagem e do Edifício Residencial para Trabalhadores, o Hospital Geral, o Edifício de Apoio Logístico e Edifício de Administração e Multi-Serviços do Complexo de Cuidados de Saúde das Ilhas.

As obras de modificação do Edifício da Urgência têm conclusão prevista para a segunda quinzena de Janeiro de 2023. O Edifício do Laboratório Central deve estar concluído dentro do primeiro semestre de 2023, finalizando assim as obras da primeira fase do Complexo de Cuidados de Saúde das Ilhas.