Macau Legend | Melinda Chan deixa lugar de CEO

Melinda Chan, ex-deputada e esposa do empresário David Chow, vai deixar de ser CEO do grupo Macau Legend Development a partir de 1 de Janeiro. Segundo o portal GGRAsia, que cita um comunicado do grupo, Melinda será substituída por Li Chu Kwan, que é, desde 1 de Março, presidente do conselho de administração da empresa. Este tem 46 anos e assumiu o cargo de director-executivo em Dezembro de 2020.

O pai de Li Chu Kwan, Li Chi Keung, que até agora foi accionista do grupo, vai ser “consultor chefe”, sendo “responsável por providenciar sugestões e aconselhamento comercial e estratégico sobre o desenvolvimento dos negócios e área do marketing do grupo”. Este cargo será também assumido a partir do dia 1 de Janeiro.

Apesar de deixar o cargo de CEO, que vinha desempenhando interinamente desde a detenção de Levo Chan, Melinda Chan vai continuar a desempenhar funções de directora-executiva da Macau Legend, bem como de vice-presidente do conselho de administração, sendo “responsável por assistir o sr. Li no desenvolvimento dos negócios do grupo no estrangeiro”, aponta o comunicado. A Macau Legend tem, neste momento, o projecto de um resort integrado com casino em Cabo Verde, no Ilhéu de Santa Maria, além de outros investimentos na área do turismo e entretenimento no Laos e Camboja.