Comunidades portuguesas | Jorge Rangel destaca “especificidade” macaense

DR

A inclusão dos macaenses no possível mapeamento mundial das comunidades portuguesas foi tema de análise no colóquio “O que é ser lusodescendente?”, em Lisboa. O académico Carlos Piteira e Jorge Rangel, presidente do Instituto Internacional de Macau, falaram das especificidades da comunidade macaense

Decorreu, na passada quinta-feira, no Instituto Superior das Ciências do Trabalho e da Empresa (ISCTE), o colóquio “O que é ser lusodescendente?”, onde foi debatido o projecto de mapeamento das comunidades portuguesas e a inclusão da comunidade macaense. A organização coube à Associação Internacional dos Lusodescendentes (AILD) e Observatório da Emigração.

Paulo Pisco, deputado do Partido Socialista (PS) disse que os macaenses têm “um sentimento relativamente à sua origem e a sua ligação a Portugal, através da cultura, que não variará muito em relação ao que um descendente de portugueses possa ter nos Estados Unidos”, por exemplo, indicou.

“Acho que há algo de sentimento comum de partilha das origens e das raízes”, frisou o parlamentar socialista, no primeiro painel do colóquio, sobre o “mapeamento das comunidades” portuguesas.

No encontro também participaram Jorge Rangel, presidente do Instituto Internacional de Macau, e Carlos Piteira, antropólogo, ligado ao Instituto Superior de Ciências Sociais e Políticas, que levantaram várias dúvidas em relação à comunidade macaense e à abrangência do conceito de diáspora e de comunidades portuguesas.

Para Carlos Piteira, “o mapeamento tem potencialidades e limitações”, porque o que interessa para definir comunidades portuguesas “é a referência identitária”. Jorge Rangel realçou que a comunidade lusodescendente do Oriente existe há cinco séculos, e “com Macau sempre como ponto de partida e de chegada”.

“Quando falamos de comunidades temos de ter sempre presente esta diáspora específica, com gente que nunca esteve em Portugal, mas sentiu-se sempre português”, sublinhou. Ser macaense na definição deste responsável é “muito mais do que a natureza étnica”, “é um estado de alma”.

Jorge Rangel lembrou também que Macau foi muito útil à China, por ser diferente e para continuar a ser tão útil tem de ser diferente. Defendendo, por último, que o “mapeamento [das comunidades portuguesas] só vale a pena fazer contando com as suas associações e as suas diásporas”, concluiu que “é um projecto que tem de ser feito” e, para isso, precisa do apoio do Estado português à sociedade civil.

Um “estado de alma”

No encontro, Paulo Pisco defendeu ainda que o mapeamento das comunidades portuguesas tem flexibilidade para abranger cidadãos que, não sendo portugueses de nacionalidade ou lusodescendentes diretos ou próximos, por “estado de alma” se sentem portugueses. “Acho que a grande vantagem do mapeamento enquanto método de conhecimento de uma determinada realidade é a sua extraordinária flexibilidade”, afirmou Paulo Pisco.

Assim, “se o objecto definido for o dos lusodescendentes de uma determinada origem é esse o objecto que se vai trabalhar”, detalhou.

Segundo o deputado, o mapeamento das comunidades portuguesas “é de tal maneira flexível que permite que nada nem ninguém seja deixado de lado”. “E pode ser feito em função dos objectivos que tivermos, pode ser feito por governos, pode ser feito num nível maior de proximidade, como por exemplo pelas embaixadas e pelos consulados (…) e depois qualquer organização ou instituição pode fazer o mapeamento”, acrescentou.

“A aplicação de método de conhecimento para as comunidades não tem nenhum limite”, garantiu. Portanto, aqueles que têm “estados de alma” de serem portugueses, para Paulo Pisco, também se incluem no mapeamento.

“É claro que sim, porque os estados de alma revelam um determinado sentimento relativamente à sua origem, neste caso à origem portuguesa, e pode haver comunidades muito diferentes por estarem localizadas geograficamente em pontos opostos”, apontou.