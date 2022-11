Protestos na China | Governo relaxa medidas e promete que luta contra vírus será um sucesso

DR

A China relaxou ontem algumas medidas de prevenção epidémica, mas garantiu que a estratégia ‘zero covid’ “vai culminar em sucesso”, depois de manifestações contra confinamentos e testes em massa se terem alastrado por várias cidades. O porta-voz do ministério dos Negócios Estrangeiros da China, Zhao Lijian, acusou “forças com motivações ocultas” de “estabelecerem uma ligação” entre um incêndio mortal na cidade de Urumqi, no noroeste da China, e as medidas de bloqueio impostas no âmbito da estratégia de ‘zero casos’ de covid-19.

Sob a “liderança do Partido Comunista Chinês e (com) o apoio do povo chinês, a nossa luta contra a covid-19 vai culminar em sucesso”, assegurou Zhao, em resposta à vaga de protestos ocorrida nos últimos dias.

As autoridades anunciaram ontem, porém, o relaxamento de algumas medidas de prevenção epidémica em diferentes áreas do país, após os protestos dos últimos dias, mas ressalvaram que a estratégia de “zero casos” vai ser mantida.

No fim de semana, centenas de grupos de moradores em Pequim saíram dos seus condomínios, rompendo de facto com as medidas de prevenção epidémica vigentes na China, enquanto manifestações se alastraram por várias cidades chinesas contra a imposição de medidas de confinamento.

Urumqi retoma transportes e produção

As autoridades locais em Urumqi, capital da Região Autónoma Xinjiang Uygur do Noroeste da China, anunciaram no domingo que a cidade retomará gradualmente os transportes públicos e a produção relacionada com a subsistência das pessoas em áreas de baixo risco, um dia depois de a cidade ter declarado que basicamente limpou os casos da COVID-19 a nível comunitário e ter prometido restaurar a ordem nas vidas dos residentes em áreas de baixo risco de uma forma faseada.

A China Southern Airlines disse que já retomou quatro rotas a partir de Urumqi. Estas incluem voos de Urumqi para Changsha, Sanya, Zhengzhou, e Chongqing. Mais serviços aéreos serão retomados num futuro próximo. A cidade irá também reabrir gradualmente empresas essenciais, incluindo mercados, supermercados, drogarias, restaurantes, estações de serviço, bancos, barbearias, lojas de ferragens, correios, parques e pontos de interesse paisagístico. No entanto, o jantar em restaurantes e locais culturais e de entretenimento permanecerá suspenso.

Turista retida dois meses

Uma turista de apelido Ye, que ficou retida em Urumqi durante mais de dois meses devido ao surto, disse estar entusiasmada com o reinício dos caminhos-de-ferro e das companhias aéreas e mal pode esperar para comprar bilhetes para regressar a casa. Tendo viajado para Urumqi em Setembro e depois selada na casa de uma amiga desde o início de Outubro, disse no domingo que ela e a sua amiga foram finalmente autorizadas a sair do complexo residencial e levou alguns frangos fritos e hambúrgueres de um restaurante.

Algumas outras cidades na região de Xinjiang estão também a levantar as restrições da COVID-19. Shihezi e Korla anunciaram que a ordem pública normal foi retomada a partir de domingo. Shihezi disse que os autocarros e táxis, bem como os supermercados e mercados retomaram as operações. Embora as pessoas possam conduzir dentro da cidade, serão implementadas restrições de viagem rigorosas nas auto-estradas da cidade para evitar riscos.

Zhang, um perito anti-epidémico baseado em Xinjiang, disse que, embora a epidemia tenha sido controlada nas cidades acima mencionadas, locais na região sul de Xinjiang, incluindo as prefeituras de Hotan e Kashi, ainda relatam um grande número de casos diários. Desde 16 de Novembro, a região de Xinjiang relatou mais de 900 novos casos locais todos os dias. Segundo a autoridade sanitária regional, Xinjiang registou 992 casos locais no sábado, dos quais 443 eram de Kashi e 413 de Hotan.

Na conferência de imprensa do governo da cidade de Urumqi, no domingo de manhã, os funcionários destacaram os planos para se concentrarem nos problemas levantados pelos residentes locais, afirmando que o governo local irá em breve divulgar uma série de “pacotes de políticas” para ajudar os residentes e as empresas a aliviar os seus problemas. “Para problemas individuais, pedidos e sugestões, damos as boas-vindas aos residentes para se registarem na comunidade e juntos negociaremos e encontraremos soluções”, disse o funcionário.

O governo do município de Pequim anunciou que não vai mais trancar os portões para bloquear o acesso a complexos residenciais onde forem detectados casos do novo coronavírus. “As passagens devem permanecer abertas para casos de socorro médico, fugas de emergência e resgates”, disse um funcionário da cidade encarregado da prevenção epidémica Wang Daguang, de acordo com a imprensa oficial.

O Diário do Povo, jornal oficial do Partido Comunista, apelou a que a política de ‘zero casos’ fosse executada de forma eficaz, indicando que o governo do líder chinês, Xi Jinping, não planeia mudar de rumo. “Os factos provaram plenamente que cada nova versão do plano de prevenção e controlo epidémico resistiu ao teste da prática”, escreveu um comentador do jornal.

Cantão, a maior cidade do sul da China, anunciou ontem também que os residentes em algumas áreas não vão mais ser sujeitos a testes em massa, citando a necessidade de conservar recursos.