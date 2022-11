Concessões | Resultados do concurso vistos como naturais

DR

Zeng Zhonglu, académico da Universidade Politécnica de Macau, considerou que os resultados do concurso público da atribuição das concessões do jogo foram os esperados. Segundo as declarações prestadas pelo académico ao Jornal do Cidadão, o estabelecimento das operadoras ao longo de 20 anos fez com que se encontrem numa posição de vantagem, com a entrada de novos operadores no mercado a revelar-se muito difícil.

De acordo com o académico, tanto a nível do investimento realizado, dimensão das operações e rede de profissionais no terreno, todas as operadoras estavam em vantagem face à GMM, pelo foi normal não haver surpresas.

Quanto ao desenvolvimento de mais elementos não-jogo, Zeng Zhonglu mostrou confiança nas operadoras, por acreditar que estas vão beneficiar com a nova estratégia, uma vez que percebem que o território não pode estar tão dependente da indústria do jogo.

Zeng destacou também que ao longo dos anos as operadoras de Macau têm investido em elementos não jogo e que a aposta não é nova. No entanto, para o académico, como se atravessou uma década dourada no jogo, com receitas em níveis que dificilmente se vão repetir no futuro, a aposta passou despercebida.

O futuro para o académico promete ser diferente, com a intensificação da diversificação, porque vai haver maior pressão do Governo e da sociedade que tem agora outra noção sobre as consequências de estar demasiado dependente de uma única indústria.