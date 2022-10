FRC | Jazz assombra a Fundação em Dia das Bruxas

A Fundação Rui Cunha apresenta este fim-de-semana o “Saturday Night Jazz”, dia 29 de Outubro pelas 21:00 horas. Intitulada “Especial de Halloween”, a música volta à Fundação para trazer as camadas jovens ao palco da Galeria e celebrar o Dia das Bruxas. A festa contará com o Kids Group da Macau Youth Jazz Orchestra” e o quinteto das adolescentes Lazy Jones, que prometem uma noite com música de assombro, indica a FRC em comunicado.

A Associação de Promoção de Jazz de Macau (MJPA), co-organizadora do evento desde 2014, reúne também neste concerto duas bandas formadas por crianças e adolescentes amantes do jazz, que exploram diversos estilos dentro do género musical, no âmbito de projectos vocacionados para a juventude local e para o intercâmbio regional de talentos, pode ler-se.

O Kids Group da Macau Youth Jazz Orchestra é a secção mais jovem de aprendizes da MJPA em formato de Jazz Big Band, cujos alunos de ensino primário vão poder «demonstrar toda a sua energia e muito swing», segundo Mars Lei, o Presidente da Associação. As cinco adolescentes que se seguem, compõem o quinteto feminino Lazy Jones, orientado pela baterista Carmen Ip. Estas actuaram na última edição do Saturday Night Jazz e regressam agora com novos temas e também alguns clássicos. Com Diana Piscarreta (voz), Gale Tsui (piano), Emily Hong (bateria), e as irmãs Nana Chan (guitarra) e Twinkle Chan (baixo).

A entrada é livre, mas sujeita às recomendações de saúde implementadas pelas autoridades locais.