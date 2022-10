Creative Macau | Obras seleccionadas de alunos da USJ em mostra colectiva

O início de Novembro é altura em que a galeria da Creative Macau apadrinha a imaginação e engenho de estudantes do departamento de indústrias criativas da Faculdade de Artes e Humanidades da Universidade de São José. Cumprindo a tradição anual, é inaugurada no dia 4 de Novembro, sexta-feira, “Selected Works 2022”, a mostra que agrega os melhores trabalhos dos estudantes de estudos de arquitectura, comunicação e média e design.

As ideias de espaço, lacuna e hiato urbanístico estão na génese dos trabalhos dos estudantes da área de arquitectura que se debruçaram sobre o plano director para a área da zona 1 do Porto Exterior. Com os dados lançados, os trabalhos procuraram explorar as oportunidades de design geradas pelos espaços vazios naquela zona da cidade.

Por outro lado, os conceitos de mudança, deslocamento, alteração e transição serviram também de mote para retratar artisticamente a metamorfose entre antropocentrismo e uma abordagem mais centrada na sustentabilidade. “A viragem de paradigma é conseguida através do uso do design enquanto ferramenta operacional, mas também lógica, que resolva os desafios sistemáticos que o mundo enfrenta nos dias de hoje”, aponta um comunicado da Creative Macau.

Imagens globais

Os projectos dos alunos da área do design tiveram como fio condutor conceptual o resultado final de atingir o observador com impacto. Forma e finalidade em uníssono, materializados em trabalhos que iluminam “temas com relevância social, relacionados com sustentabilidade económica, equilíbrio ecológico e contextualização cultural”.

A invulgaridade e a peculiaridade foram os epicentros conceptuais dos trabalhos dos estudantes de comunicação e média, o que resultou num conjunto de trabalhos que a curadoria descreve como “distintos e com maior presença artística”. “Alguns projectos individuais mostram uma perspectiva singular e original de Macau, explorando técnicas inovadoras que integram elementos de fotografia, videografia, sonoplastia e instalação artística”, aponta a Creative Macau.

O potencial criativo dos estudantes é revelado pelo impacto visual que conseguiram captar, vasculhando um imaginário temático vasto e integrando elementos como documentos fotográficos da velha Macau ou a vida de comunidades de minorias que habitam a cidade.

A exposição estará patente ao público entre 4 de Novembro e 10 de Dezembro.