EUA querem produzir armas em Taiwan

Os EUA estão a planear coproduzir armas em Taiwan, depois de meios de comunicação ocidentais terem afirmado que a China procura acelerar o seu calendário para a reunificação. A informação surge numa altura em que os EUA enfrentam dificuldades na entrega de produtos acabados devido ao aumento da procura por parte da Ucrânia.

O governo dos EUA está a considerar um plano de produção conjunta de armas com a ilha de Taiwan, numa iniciativa destinada a acelerar as transferências de armas para reforçar a “dissuasão” da ilha contra o continente chinês, informou a Reuters na quarta-feira, citando Rupert Hammond-Chambers, presidente do US-Taiwan Business Council, que conta como membros numerosas empresas de defesa dos EUA.

“Ainda está por determinar que armas seriam consideradas como parte do esforço, embora provavelmente se concentrasse em fornecer à ilha de Taiwan mais munições e tecnologia de mísseis há muito estabelecida”, disse Hammond-Chambers.

As possibilidades incluiriam os EUA a fornecer tecnologia para produzir armas em Taiwan, ou a produzir as armas nos EUA utilizando peças da ilha, noticiou na quarta-feira o jornal japonês Nikkei.

Mas Hammond-Chambers disse também que qualquer medida desse tipo exigiria aos fabricantes de armas a obtenção de licenças de co-produção dos departamentos do Estado e da Defesa dos EUA, e poderia haver resistência no seio do governo dos EUA à emissão de licenças de co-produção devido ao desconforto sobre a aprovação de tecnologia crítica para uma plataforma estrangeira.

De acordo com a Reuters, os EUA aprovaram mais de 20 mil milhões de dólares em vendas de armas a Taiwan desde 2017, mas as entregas dessas armas estão a enfrentar atrasos devido a dificuldades na cadeia de fornecimento e atrasos causados pelo aumento da procura de alguns sistemas devido à crise da Ucrânia.